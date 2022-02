Lian Li dévoile un châssis SFF prenant en charge un GPU à trois emplacements et un radiateur de 240 mm

En un mot : Lian Li est surtout connue pour sa gamme de boîtiers d’ordinateurs en aluminium brossé et anodisé. Leur nature haut de gamme les rend prohibitifs pour certains acheteurs, mais la dernière offre de la société est conçue pour répondre aux besoins d’un public plus large et pourrait convenir à votre prochaine construction, tant que vous êtes d’accord avec un châssis SFF.

Le Lian Li A4H2O est un châssis compact de 11 litres développé en collaboration avec DAN Cases. Basé sur l’A4-SFX, l’A4H2O prend en charge les cartes mères Mini-ITX et peut accueillir jusqu’à un GPU triple slot ainsi qu’un radiateur de 240 mm pour le refroidissement liquide.

Même avec tous ses évents de refroidissement, vous devriez probablement vous attendre à ce qu’un GPU phare fonctionne à chaud et fort étant donné les petites limites du boîtier.

Le châssis comprend en outre des panneaux amovibles en aluminium sablé, la prise en charge des alimentations SFX / SFX-L et la prise en charge PCIe 3.0 / PCIe 4.0 selon le modèle que vous achetez. Un connecteur USB 3.1 Type-C, un port USB 3.0 standard et des prises audio/micro sont situés sur le côté avant gauche du boîtier.

Le stockage est limité à une seule baie de 2,5 pouces, vous voudrez donc probablement ajouter un lecteur de taille importante ou prévoir une sorte d’option de stockage externe / cloud.

Le Lian Li A4H2O est disponible en précommande en argent ou en noir auprès de divers détaillants, dont Newegg. Le prix commence à 129,99 $ pour un modèle avec prise en charge PCIe 3.0 et 169,99 $ si vous avez besoin de PCIe 4.0. Aucun mot pour le moment sur le moment où il commencera à être expédié.