Le lancement du service de streaming de musique classique Apple semble imminent

Conclusion : Apple l’été dernier a acheté le service de streaming Primephonic pour améliorer l’expérience musicale classique des abonnés Apple Music. Nous ne savons toujours pas avec certitude si le service sera une application autonome ou résidera dans l’application Apple Music existante, mais les preuves semblent suggérer la première.

La société a cessé d’accepter de nouveaux abonnés et a mis le service hors ligne le 7 septembre. Les membres Primephonic existants ont reçu un abonnement gratuit de six mois à Apple Music pour les retenir pendant que les développeurs préparaient une application de musique classique dédiée à lancer cette année.

Le code récemment trouvé dans l’application bêta Apple Music pour Android suggère qu’un lancement pourrait être imminent et que la nouvelle application pourrait s’appeler Apple Classical.

Interprétant le message d’Apple mot pour mot, la société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer une « application dédiée à la musique classique l’année prochaine combinant l’interface utilisateur classique de Primephonic que les fans ont appris à aimer avec plus de fonctionnalités supplémentaires ».

Pourquoi Apple conserve-t-il la musique classique dans une application distincte et autonome ? Pourquoi ne pas simplement l’intégrer à l’application Apple Music existante, ou au moins faire d’Apple Classical une sous-section sous l’égide d’Apple Music ? On pourrait penser que toute technologie ou fonctionnalité spéciale acquise dans le cadre de l’accord Primephonic pourrait être tout aussi bénéfique pour Apple Music, et vice versa.

De plus, combiner les deux ne ferait qu’augmenter le nombre d’abonnés d’Apple Music et le placerait dans une position plus favorable pour concurrencer des rivaux comme Spotify.

Si la date d’arrêt de septembre et l’abonnement gratuit de six mois à Apple Music sont un indicateur, le nouveau service classique pourrait faire ses débuts au début du mois prochain ou plus tôt.

Crédit photo : Pixabay, Brett Jordan