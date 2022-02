L’UE présente un plan pour stimuler la fabrication européenne de puces

Pourquoi c’est important : L’UE veut doubler sa part du marché mondial des semi-conducteurs d’ici 2030, un objectif ambitieux qui réduira la dépendance de la région vis-à-vis de l’Asie pour la fabrication de puces avancées. À cette fin, les régulateurs débloquent des milliards de financements et de subventions pour attirer des entreprises comme Intel et TSMC.

L’Union européenne a annoncé cette semaine la loi européenne sur les puces qui va aider à financer les capacités de production de semi-conducteurs de la région. Cela survient au moment même où la course mondiale à la production de puces avancées s’intensifie dans un contexte de demande croissante des consommateurs et d’un désir de créer une chaîne d’approvisionnement technologique plus résiliente.

L’initiative débloquera 15 milliards d’euros (17,15 milliards de dollars) qui iront à des investissements publics et privés dans les capacités de fabrication de puces jusqu’en 2030. Cela s’ajoutera à un engagement existant de 30 milliards d’euros (34,3 milliards de dollars) d’Horizon Europe, NextGenerationEU, ainsi que des projets gouvernementaux.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que « la loi européenne sur les puces changera la donne pour la compétitivité mondiale du marché unique européen. À court terme, cela augmentera notre résilience aux crises futures, en nous permettant d’anticiper et d’éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Et à moyen terme, cela contribuera à faire de l’Europe un leader industriel dans cette branche stratégique.

Elle pense également que cette décision encouragera de nouveaux investissements à long terme dans la recherche et le développement, les tests et les installations de production.

Des entreprises comme Intel ont déjà exprimé leur intérêt pour la construction d’usines de fabrication de puces en Europe, avec jusqu’à 94,7 milliards de dollars de dépenses d’investissement prévues au cours de la prochaine décennie. Pour eux, l’UE va assouplir ses règles en matière d’aides d’État, qui sont actuellement utilisées pour empêcher que des subventions illégales soient offertes aux entreprises. C’est un must pour les usines de puces, qui sont très coûteuses à construire, exploiter, entretenir et mettre à niveau vers des nœuds plus avancés.

La vice-présidente exécutive de l’UE, Margrethe Vestager, a déclaré que l’objectif était de rendre le secteur technologique européen plus compétitif et de doubler sa part de marché à 20 % d’ici 2030. Bien que cela ne rende pas la région autosuffisante, cela pourrait réduire sa dépendance à l’égard de l’Asie pour les semi-conducteurs.

Fait intéressant, le gouvernement taïwanais accueille favorablement les plans de l’UE. TSMC évalue actuellement l’Allemagne comme emplacement possible pour une branche européenne, une décision qui pourrait améliorer la coopération entre Taïwan et l’Europe.

D’autres entreprises comme GlobalFoundries – détenue majoritairement par le gouvernement des Émirats arabes unis – cherchent également à construire des usines en Europe, mais elles attendent actuellement de pouvoir obtenir suffisamment d’engagements à long terme pour justifier un investissement dans une capacité de fabrication supplémentaire. .