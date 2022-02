Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 100.0.1156.1

Microsoft Edge version 100 est maintenant disponible sur le canal Dev. Edge a déjà un siècle et est livré avec des améliorations mineures par rapport à la version de la semaine dernière. Nous vous rappelons que Microsoft n’a pas vraiment travaillé sur 100 versions, il est basé sur Chromium et ils fonctionnent à partir de cette base. Voyons les nouveautés de Microsoft Edge Dev dans sa première version 100.

Bonjour, Insiders ! La mise à jour du canal de développement vers 💯.0.1156.1 est en ligne aujourd’hui, et avec elle vient la connexion AAD activée par défaut pour nos utilisateurs Linux ! Vous pouvez lire à ce sujet et plus encore de Josh sur nos forums d’initiés : https://t.co/u7ArMf0HLT pic.twitter.com/FfeUk7FMWE

—Développeur Microsoft Edge (@MSEdgeDev) 9 février 2022