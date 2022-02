5 applications utiles à avoir installées sur votre smartphone Android

Les applications mobiles font partie de nombreuses actions de notre époque. Avec plus ou moins d’utilité, la vérité est que ceux qui utilisent des smartphones ont des applications qu’ils n’abandonnent pas. Pour accroître ce rôle, nous apportons quelques suggestions supplémentaires.

Les choix se portent sur des applications gratuites ou par abonnement, mais de grande qualité dans le segment qu’elles couvrent. Viens rencontrer.

Fing – Outils réseau

Fing est une application qui fonctionne comme un scanner de réseau qui tire parti d’une technologie brevetée, également utilisée par les fabricants de routeurs et les sociétés antivirus. L’application vous permet de découvrir tous les appareils connectés à votre réseau Wi-Fi et de les identifier, assurant ainsi une plus grande sécurité.

En plus de la version Android, le logiciel peut être utilisé sur Windows, macOS ou iOS.



Page d’accueil: Fing Limited

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,2 étoiles

Norton 360

Avez-vous déjà pensé à avoir un antivirus sur votre smartphone ? Avec la quantité d’informations personnelles, privées et même professionnelles disponibles sur nos smartphones, les logiciels de sécurité sont de plus en plus urgents.

Norton 360 est bien plus qu’un antivirus, offrant une protection contre les rançongiciels, les logiciels malveillants et autres menaces en ligne lorsque vous effectuez des opérations bancaires, effectuez des achats et naviguez en ligne. Il dispose également d’un VPN, d’un gestionnaire de mots de passe et de nombreuses autres fonctionnalités.

Notez que vous pouvez avoir accès à 60 jours gratuits de Norton 360, pour protéger jusqu’à 5 appareils (smartphones, tablettes ou ordinateurs). Après cette période d’essai, vous pouvez vous abonner au service à un prix spécial. Pour profiter du service gratuit, vous devrez entrer les détails de votre carte de crédit, mais vous n’aurez rien à payer pendant cette période.

newScreen : actualités pertinentes

L’application newScreen by SAPO profite de l’écran de verrouillage du smartphone pour vous montrer les actualités les plus pertinentes pour vous et vous pouvez toujours gagner des prix attractifs.

La navigation entre les différents contenus se fait par un simple glissement vers la gauche ou vers la droite et, si vous souhaitez en savoir plus sur une certaine actualité, il vous suffit de cliquer sur « En savoir plus » et vous serez immédiatement redirigé vers les détails de la même.

Page d’accueil : MEO

Prix ​​: Gratuit

Khan Academy Enfants

Totalement gratuite et sans publicité, Khan Academy Kids est une application adaptée aux enfants de 2 à 8 ans qui commencent tout juste à apprendre l’anglais, car elle n’est disponible que dans cette langue.

L’application propose des jeux et des activités qui encouragent la lecture, l’écriture, les mathématiques, le développement socio-émotionnel, la résolution de problèmes et la coordination motrice, entre autres compétences.

« >

Page d’accueil : Académie Khan

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,6 étoiles

Lecteur de code-barres QR

La numérisation des codes QR est de plus en plus utilisée. La technologie n’est pas nouvelle, mais la pandémie lui a donné plus d’expression et son utilité a augmenté de façon exponentielle.

De nombreux smartphones vous permettent déjà de le faire de manière native, via l’application appareil photo ou Google Lens, mais si vous recherchez quelque chose exclusivement à cet effet, ou si vous n’avez pas la fonctionnalité disponible, c’est un bon, rapide et application efficace.

Page d’accueil : Gamma Play

Prix ​​: Gratuit

Évaluation : 4,6 étoiles