Les États-Unis vont investir 5 milliards de dollars dans les chargeurs de véhicules électriques

Les États-Unis d’Amérique sont, dans de nombreux domaines, à la pointe du savoir et du développement. Par conséquent, avec l’expansion de la mobilité électrique, ils ne peuvent pas être laissés pour compte. C’est pourquoi Joe Biden a lancé un plan de financement de 5 milliards de dollars pour les chargeurs de véhicules électriques.

Le pays veut prendre la tête de l’industrie électrique.

Selon CNBC, l’administration de Joe Biden a lancé cette semaine un plan qui allouera 5 milliards de dollars aux États américains pour financer les chargeurs de véhicules électriques pendant cinq ans. Cet investissement fait partie d’un autre investissement destiné aux infrastructures qui comprend 7,5 milliards de dollars américains pour la construction d’un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques à travers le pays.

Cet investissement provient d’un vaste programme du gouvernement des États-Unis dédié à la lutte contre le changement climatique. Ayant considéré les véhicules électriques comme plus abordables que les voitures à carburant fossile, l’administration de Joe Biden a promis que la moitié des véhicules vendus aux États-Unis d’ici 2030 seraient des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Bien que les ventes de véhicules électriques aient augmenté aux États-Unis d’Amérique, le secteur des transports continue d’être le principal contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, représentant environ un tiers des émissions annuelles du pays.

Selon le cabinet de conseil Alix Partners, d’ici 2030, environ 24 % des véhicules neufs vendus dans le monde seront entièrement électriques. À l’heure actuelle, selon CNBC, les États-Unis d’Amérique sont le troisième marché mondial pour les véhicules électriques, après la Chine et l’Europe.

Par conséquent, le National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program permettra aux États américains de présenter des plans de construction d’infrastructures pour répondre aux besoins actuels et futurs en véhicules électriques. Ceux-ci peuvent être soumis jusqu’au 1er août et la Federal Highway Administration les approuvera jusqu’au 30 septembre.

La Chine a mené la course jusqu’à présent, mais cela est sur le point de changer, car l’Amérique construit des réseaux de recharge publics nationaux pratiques, fiables et impartiaux. Ainsi, où que vous viviez, recharger un véhicule électrique sera simple et rapide.