Tesla, un lieu de travail à ségrégation raciale

L’accusation n’est pas nouvelle. Dans le passé, Tesla a été accusé d’être une entreprise raciste et misogyne. Apparemment, l’environnement de travail n’est pas bon pour les minorités, selon un récent procès intenté par l’agence des droits civiques, en Californie, Tesla est présenté comme un « lieu de travail à ségrégation raciale ».

La société a anticipé la défense des accusations.

Tesla a été poursuivi par une agence des droits civiques de l’État de Californie pour avoir institué ce qu’elle décrit comme un « lieu de travail à ségrégation raciale » au sein de l’entreprise.

Tesla est un lieu de travail à ségrégation raciale

Le ministère californien de l’emploi et du logement équitables (Département californien de l’emploi et du logement équitables – DFEH) a porté plainte cette semaine après que le constructeur automobile a publié un texte sur son blog, anticipant et niant les allégations.

S’exprimant par le biais d’un communiqué, le directeur du DFEH, Kevin Kish, a déclaré :

Après avoir reçu des centaines de plaintes de travailleurs, le DFEH a trouvé des preuves que l’usine Tesla de Fremont est un lieu de travail à ségrégation raciale où les travailleurs noirs sont victimes d’insultes raciales et discriminés dans les affectations de travail, la discipline, la rémunération et la promotion, créant un environnement de travail hostile.

Selon elle, les travailleurs noirs « ont déclaré avoir été affectés à des emplois plus exigeants physiquement, soumis à une discipline plus sévère et être ignorés pour des opportunités professionnelles » à l’usine Fremont de l’entreprise. Ce sont également ces travailleurs qui disent entendre des superviseurs et des gestionnaires utiliser des insultes raciales et avoir été confrontés à des graffitis racistes sur le lieu de travail.

Le DFEH allègue également que les travailleurs noirs étaient sous-représentés dans la direction de Tesla. Un rapport sur la diversité de 2020 de Tesla a indiqué que les travailleurs noirs représentaient 10 % de sa main-d’œuvre et 4 % des dirigeants.

l’histoire se répète

Ce n’est pas la première fois que Tesla est poursuivi pour harcèlement racial et discrimination à l’usine de Fremont. En octobre de l’année dernière, un juge a accordé à un ancien employé noir 137 millions de dollars de dommages et intérêts après avoir dénoncé un environnement de travail hostile où il entendait « des épithètes racistes quotidiennes » et le commentaire typique « retournez en Afrique » de ses collègues.

Dans un article de blog anticipant ce nouveau procès DFEH, Tesla a déclaré qu’il « s’oppose fermement à toutes les formes de discrimination et de harcèlement et dispose d’une équipe des relations avec les employés dédiée à répondre et à enquêter sur toutes les plaintes ».

Tesla, se vantant d’être le « dernier constructeur automobile restant en Californie », a déclaré que les enquêtes précédentes du DFEH n’avaient trouvé aucune preuve d’inconduite à l’usine. « Cependant, à un moment où les emplois manufacturiers quittent la Californie, le DFEH a décidé de poursuivre Tesla plutôt que de travailler de manière constructive. [connosco] », a déclaré la société. Elle ajoute que la situation est « injuste et contre-productive, d’autant plus que les allégations se concentrent sur des événements d’il y a des années ».