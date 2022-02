Les laboratoires Germano de Sousa visés par une attaque informatique

Le Portugal subit une forte vague d’attaques informatiques dont l’objectif est simplement de rendre les services inopérants. Plus que des attaques isolées contre des entreprises, les attaques qui ont été menées ont mis en péril le fonctionnement normal d’un pays et les raisons sont encore inconnues.

Après les groupes Impresa, Cofina et Vodafone, les Laboratoires Germano de Sousa étaient désormais également la cible d’une attaque informatique.

Germano de Sousa : Base de données avec des clients « sauvegardés »

Les laboratoires du Centre de médecine de laboratoire Germano de Sousa ont été aujourd’hui la cible d’une attaque informatique. Les données du patient n’auront pas été atteintes selon les informations qui ont été confirmées à RTP par le groupe.

Selon les informations publiées entre-temps, l’attaque informatique a affecté le système d’enregistrement des laboratoires. L’entreprise souligne qu’elle analyse la situation pour comprendre l’ampleur de l’attaque et son origine. Les laboratoires Germano de Sousa garantissent qu’ils sont en mesure de garantir les examens et qu’ils continuent à travailler dans la plage normale possible.

En raison de cette attaque informatique, le CUF annule tous les tests COVID-19 prévus ce jeudi matin et conseille aux patients de rechercher d’autres laboratoires, révèle RTP.

Antena 1 a parlé avec Germano de Sousa, qui explique ce qui s’est passé. « La base de données de nos patients n’a pas été consultée, mais la communication avec les points de collecte, avec les hôpitaux pour lesquels nous travaillons », a été affectée, a-t-il précisé.

L’attaque, selon le réseau de laboratoire jusqu’à présent, pourrait être un ransomware. Jusqu’à présent, il n’y a pas de demande de rançon.

Un ransomware est un type de malware capable de crypter les zones de stockage des ordinateurs et des serveurs, rendant les données inaccessibles jusqu’au paiement d’une rançon. Ce type de menace est de plus en plus courant.