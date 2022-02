Le mystérieux tsunami qui a engendré la planète en 2021 est enfin expliqué

La technologie a fourni des moyens de mieux comprendre le fonctionnement de la planète Terre. Il y a des phénomènes qui n’étaient pas compris auparavant et qui ont soulevé des doutes même du point de vue de la survie de l’humanité. Cependant, aujourd’hui, beaucoup de ces événements ont déjà une explication. En fait, c’est ce qui s’est passé l’année dernière, en août. Un tsunami surprise dans l’océan Atlantique Sud s’est propagé à plus de 10 000 kilomètres, se répercutant sur les océans Atlantique Nord, Pacifique et Indien.

Maintenant, cet événement mystérieux peut enfin être expliqué.

Un violent tsunami a balayé la planète et a été à peine remarqué

Selon les informations partagées par le Centre de recherche sur les tsunamis de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), c’est la première fois qu’un tsunami est enregistré dans trois océans différents depuis le tremblement de terre de 2004 dans l’océan Indien. Cependant, les scientifiques viennent seulement de découvrir comment ces ondes ont été déclenchées.

L’épicentre du tremblement de terre d’août a été mesuré à 47 kilomètres sous le fond de l’océan. C’est un endroit trop profond pour déclencher un tsunami important, même avec des vagues relativement petites entre 15 et 75 centimètres de hauteur.

Cependant, ce tsunami n’était pas seulement le produit d’un seul tremblement de terre de magnitude 7,5. Un nouveau regard sur les données sismologiques suggère qu’il s’agissait en fait d’une série de cinq sous-séismes, et caché au milieu d’eux se trouvait un grondement beaucoup plus important et moins profond qui était probablement ce qui a déclenché le tsunami mondial.

Ce troisième tremblement de terre « invisible » a frappé à seulement 15 kilomètres sous la surface de la Terre avec une magnitude de 8,2. Cependant, dans la multitude de tremblements de terre, les systèmes de surveillance de la NOAA n’ont pas compris.

Le troisième événement est spécial car il était immense et silencieux. Dans les données que nous analysons normalement [para monitorização de terramotos]était presque invisible.

A expliqué le sismologue Zhe Jia du California Institute of Technology.

En analysant des données sismologiques sur des périodes plus longues de 500 secondes, Jia et ses collègues ont pu révéler la présence d’un tremblement de terre peu profond et lent jamais vu auparavant.

Parmi les groupes d’autres ruptures régulières, ils ont trouvé une explosion de 3 minutes qui a rompu une section de 200 kilomètres de l’interface de la plaque. Au total, cet événement a représenté plus de 70% du moment sismique total enregistré.

Le tremblement de terre de l’île Sandwich du Sud semble être un hybride de rupture profonde et de glissement lent tsunamigène ; cela explique la combinaison quelque peu inhabituelle de la profondeur relativement grande et du tsunami observé à l’échelle mondiale.

concluent les auteurs de la découverte.

Les résultats suggèrent que les systèmes d’alerte aux tremblements de terre et aux tsunamis existants sur la planète doivent être mis à jour. Selon les chercheurs, si les communautés côtières doivent être alertées d’événements similaires, les systèmes doivent être capables de « lire entre les lignes sismologiques » pour voir des tremblements de terre plus importants.

Sinon, la taille réelle des tremblements de terre complexes pourrait continuer à passer inaperçue des systèmes de surveillance. Comme indiqué dans les notes partagées par les auteurs, les systèmes de surveillance des tremblements de terre actuels ont tendance à se concentrer sur des périodes courtes et moyennes d’ondes sismologiques, mais il semble que des périodes plus longues contiennent également des informations importantes.