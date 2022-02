Samsung : S22, S22+ et Ultra en comparaison rapide

Trois nouveaux téléphones, une petite surprise et beaucoup de high-tech. Si vous êtes intéressé par la série Galaxy S22 de Samsung, vous vous demandez peut-être quel appareil est fait pour vous. Nous vous aiderons à décider.

Des prix

S22 Ultra : 1 249 € (128 Go), 1 349 € (256 Go), 1 449 € (512 Go), 1 669 € (1 To)

S22+ : 1 049 euros (128 Go), 1 099 euros (256 Go)

S22 : 849 € (128 Go), 899 € (256 Go)

Commençons par le plus important, le prix. Seul le modèle haut de gamme, le S22 Ultra, sera disponible avec des résolutions de stockage de 512 Go et 1 To. Le S22(+) doit se contenter de 128 ou 256 Go. Bien sûr, le bien supérieur à 1 000 euros pour le S22 Ultra doit être soigneusement considéré. L’avantage évident de l’appareil est le S-Pen intégré, qui rappelle le Galaxy Note. L’équipement est bien sûr un peu meilleur que les deux autres appareils. Plus à ce sujet ci-dessous.

Ressemble à une note – et en gros c’est le cas : le nouveau Galaxy S22 Ultra

Vous pouvez désormais précommander les nouveaux téléphones de la série Galaxy S22 chez Netcost-security.fr. Si vous le faites d’ici le 24 février 2022, vous recevrez gratuitement un ensemble de Galaxy Buds Pro d’une valeur de 229 euros et aurez droit à un bonus d’échange pouvant aller jusqu’à 150 euros.

Notre conseil : avec les S22 et S22+, le supplément pour la variante 256 Go n’est que de 50 euros. N’enregistrez pas du mauvais côté ici, car vous souhaitez utiliser votre téléphone Galaxy le plus longtemps possible. Avec quelques jeux, photos et vidéos, également dans les applications sociales, les quelque 100 disponibles gratuitement sur les 128 Go de mémoire seraient rapidement occupés, d’autant plus qu’il n’y a pas d’emplacement mémoire.

caméra

S22 Ultra : Caméra quadruple : ultra grand-angle (12 MP), grand-angle (108 MP, taille du capteur : 1/1,33″), téléobjectif 3x (10 MP) et téléobjectif 10x (10 MP), caméra frontale 40 MP.

S22+ : ultra grand angle (12 MP), grand angle (50 MP, taille du capteur : 1/1,56″), téléobjectif 3x (10 MP)

S22 : ultra grand angle (12 MP), grand angle (50 MP, taille du capteur : 1/1,56″), téléobjectif 3x (10 MP)

Le S22 Ultra triomphe par rapport à sa caméra quadruple et ses deux téléobjectifs. C’est louable, car Samsung couvre les focales les plus populaires avec. Cependant, Samsung n’a pratiquement rien changé ici par rapport au prédécesseur S21 Ultra, du moins sur la fiche technique. Les tests doivent montrer dans quelle mesure d’autres améliorations telles que l’objectif nano-revêtu de l’appareil photo principal, les pixels adaptatifs, qui (selon Samsung) ont une meilleure réduction du bruit et le pixel binning contribuent à l’avantage.

Un autre accroche-regard : le système de caméra du Galaxy S22 Ultra

Les S22+ et S22, quant à eux, utilisent la même triple caméra. Par rapport au S21, quelque chose a changé ici, notamment avec le téléobjectif. Son capteur a considérablement diminué (de 1/1,72 à 1/3,94 pouce), mais la taille des pixels a augmenté (de 0,8 à 1,0 µm). Et surtout, on retrouve à nouveau un « vrai » zoom optique 3x à bord. Dans le S21, Samsung avait opté pour un zoom hybride avec perte.

L’intelligence artificielle de Samsung est parmi les meilleures du monde des appareils photo pour smartphones et a toujours énormément amélioré les images. Assurez-vous de consulter les résultats des tests d’appareils à venir ici. Sinon, on dirait que Samsung a également optimisé en détail le matériel du système de caméra.

écran

S22 Ultra : Dynamic Amoled, 6,8 pouces, résolution Quad HD+, luminosité maximale de 1 750 nits, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus+, taux d’échantillonnage d’affichage de 240 Hertz en mode jeu, fonction Eye Comfort

S22+ : Dynamic Amoled, 6,6 pouces, résolution FHD+, luminosité maximale de 1 750 nits, 10-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus+, taux d’échantillonnage d’affichage de 240 Hertz en mode jeu, fonction Eye Comfort

S22 : Dynamic Amoled, 6,1 pouces, résolution FHD+, luminosité maximale de 1 300 nits, 10-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus+, taux d’échantillonnage d’affichage de 240 Hertz en mode jeu, fonction Eye Comfort

Ici, nous vous demandons de regarder de très près. Parce que seul le S22 Ultra a la combinaison des deux points forts de l’affichage : les 1 750 nits complets et le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hertz. De plus, la résolution de l’Ultra est la plus élevée avec Quad HD+.

Très lumineux : L’écran des S22 Ultra et Plus atteint un maximum de 1 750 nits.

L’adaptatif 1 à 120 Hertz comme dans le S22 Ultra est intéressant car l’affichage est adapté à vraiment toutes les tâches imaginables. Du jeu, où 120 hertz est le plus intéressant, à la lecture de livres électroniques, où 1 hertz est le plus confortable.

Processeurs du S22 (+ et Ultra)

En Europe, les nouveaux Galaxy sont de retour avec le propre développement de Samsung, le processeur Exynos 2200. Samsung est fier de la nouvelle production utilisant le procédé 4 nanomètres. Cependant, seuls des tests pratiques peuvent montrer si cela offre réellement un avantage. En fait, on se demande depuis des années si les processeurs Exynos offrent vraiment des avantages par rapport aux processeurs Qualcomm Snapdragon que Samsung utilise en Amérique du Nord, par exemple. Dans les benchmarks, les processeurs Exynos n’ont pas fait mieux, du moins jusqu’à présent.

Samsung Exynos 2200 : Cette fois le gros hit ?

Après tout : Samsung utilise le même processeur Exynos pour les trois nouveaux Galaxy, un octa-core avec 1x 2,8 GHz Cortex-X2, 3x 2,5 GHz Cortex-A710 et 4x 1,8 GHz Cortex-A510. La puce graphique est la Xclipse 920.

Les différences : S22 Ultra, S22+, S22

Les noms le révèlent déjà : « Ultra » et « Plus » doivent être capables de faire quelque chose de mieux que le « simple » Galaxy S22. Nous vous montrons les différences dans la liste suivante avec le téléphone un peu moins bien équipé entre parenthèses :

S22 Ultra (S22+) : résolution QHD+ (FHD+), taux de rafraîchissement de l’affichage de 1-120 Hz (10-120 Hz), téléobjectif périscope supplémentaire avec zoom 10x (na), zoom spatial 100x (30x), capteur plus grand du Main caméra : 1/1,33″ (1/1,56″), caméra frontale 40 MP (10 MP), 12 Go de RAM (8 Go), sauf dans la variante 128 Go, batterie 5 000 mAh avec une autonomie allant jusqu’à 81 heures (4 500 mAh/69h), S-Pen intégré (na). Avec son écran de 6,8 pouces, le S22 Ultra est un peu plus grand (6,6″) et donc un peu plus lourd à 228g (195g).

S22+ (S22) : écran avec 1 750 nits (1 300), batterie de 4 500 mAh avec une autonomie allant jusqu’à 69 heures (3 700 mAh/57 h), technologie de charge rapide avec 45 watts (25 W), WiFi 6E (WiFi 6), ultra large bande/UWB -Puce (puits). Le S22+ a le plus grand écran et boîtier à 6,6 pouces (6,1) et est donc plus lourd à 195 g (167 g).

Certaines nuances rendent le S22 Ultra meilleur que ses deux petits frères. Par exemple, le taux de rafraîchissement de l’affichage adaptatif, qui commence à 1 Hz dans le S22 Ultra. Mais aussi la résolution d’affichage légèrement plus élevée et le zoom spatial 100x, la batterie plus longue durée, le capteur d’appareil photo plus grand, le téléobjectif supplémentaire et bien sûr le S-Pen… Pas de doute : le supplément en vaut la peine.

Quad caméra du Galaxy S22 Ultra

Les similitudes : là où le S22 n’est pas pire que l’Ultra

Un coup d’œil aux propriétés et à la fiche technique le révèle : les fonctions principales les plus importantes sont disponibles pour les trois nouveaux Galaxy, c’est-à-dire pour le S22 ainsi que pour le S22+ et le S22 Ultra :

Nightography pour de meilleures prises de vue la nuit – le capteur plus grand et les pixels plus grands que dans la série S21 aident, ainsi que, selon Samsung, l’objectif à faible réflexion et le logiciel

Stabilisation d’image Actioncam et enregistrement vidéo 12 bits

Le propre processeur Exynos 2200 de Samsung, qui est l’un des premiers à être fabriqué à l’aide du processus de 4 nanomètres, de sorte qu’il a une densité de transistors plus élevée que les processeurs d’environ 5 ou 10 nanomètres et peut donc en principe également être plus rapide

Chargement sans fil Qi avec 15 watts (bien que plus aurait été possible avec une technologie propriétaire)

Android 12 et l’interface logicielle réduite de Samsung One UI 4.1, plus jusqu’à 4 mises à jour du système d’exploitation

Verre Gorilla Glass Victus+ mieux trempé pour l’avant et l’arrière. Le cadre est en aluminium.

Étanche selon IP68 (immersion permanente jusqu’à 30 minutes à 1,5 mètre dans l’eau douce)

Bascule de volume et bouton d’alimentation en plastique océanique recyclé, haut-parleurs fabriqués à partir de matériaux recyclés.

Capteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran, plus reconnaissance faciale

Avec « jusqu’à », Samsung garde bien sûr toujours l’une ou l’autre porte dérobée ouverte. Toutefois, si le constructeur tient sa promesse, quatre mises à jour des principales versions d’Android suivraient, à savoir Android 13, 14, 15 et 16. Nous reviendrons sur ce qu’il est advenu de la promesse en quatre ans, mais Samsung a bel et bien récemment prouvé qu’il était très convivial pour les mises à jour. Une évolution très réjouissante !

Les quatre couleurs du Galaxy S22+

Le fait que Samsung utilise désormais des matériaux recyclés, au moins pour les pièces individuelles (comme le bouton d’alimentation) et pour l’emballage, est bien sûr également louable. Inversement, si cela signifie qu’un total de 99 % des composants ne pas sont recyclés, alors bien sûr il y a encore du potentiel.

Qui devrait passer à un Galaxy S22 (+ ou Ultra) ?

Une chose est claire : si vous venez d’acheter un modèle de la série S21, vous n’avez pas besoin d’une mise à niveau maintenant. Nous ne voyons que des améliorations nuancées par rapport aux modèles de l’année dernière. Mon collègue Sven Wernicke, qui a écrit des lettres d’amour à son S20 il y a deux ans, n’aura pas encore l’idée de basculer.

Êtes-vous toujours propriétaire d’un Galaxy S10 (dont la durée de vie de la batterie n’était pas louable), êtes-vous agacé par un S9 qui ralentit ou une mémoire pleine dans le S8, alors un S22 devrait signifier d’énormes progrès. Même ceux qui viennent d’autres systèmes – nous avons récemment pris l’initiative de mettre en jeu les Galaxy de Samsung en tant qu’alternative possible à l’iPhone – pourraient trouver les nouveaux Galaxy extrêmement intéressants. Surtout en ce qui concerne le OneUI de plus en plus joli, maintenant avec Android 12, et surtout les mises à jour annoncées (jusqu’à) 4 OS.

L’histoire du Galaxy Note est-elle maintenant ?

Le design un peu plus anguleux le trahit déjà : le Galaxy S22 Ultra est le successeur légitime de l’ancienne série Galaxy Note. Pendant longtemps, Samsung s’est autorisé deux produits phares par an, jusqu’à ce que nous ayons étonnamment dû nous passer d’un nouveau Note en 2021. La fusion des séries S et Note est cohérente. Tout tourne autour du S-Pen et des bonnes applications, également pour le secteur professionnel. Ils restent sous la forme de l’application Notes, par exemple.

C’était le dernier Note à ce jour, le Galaxy Note 20

Il n’y aura pas de nouveaux produits phares Note dans un avenir prévisible. Samsung le laisse à un appareil haut de gamme pour les smartphones « conventionnels ». Le fabricant s’occupe désormais également de deux séries de dispositifs de pliage, qui sont également des modèles haut de gamme.

Notre impression de la série Galaxy S22

Le point fort du nouveau Galaxy est la symbiose entre Ultra et Galaxy Note avec le S22 Ultra. Une réunion avec le design Note et le S Pen dans un smartphone attrayant à tous points de vue. Les différences avec la série S21 ne sont pas excessives. Le retour à un téléobjectif à zoom optique sur le S22 se fait au prix d’un capteur rétréci. Au final, bien sûr, c’est le résultat qui compte – et Samsung veut améliorer les images avec de nouvelles technologies telles que les pixels adaptatifs.

La nouvelle garantie de mise à jour est définitivement un argument de vente – OneUI l’est depuis des années. Et ne pas oublier : ils sont aussi très beaux, les nouveaux Galaxys. Nous sommes satisfaits.

Vous pouvez désormais précommander la série Galaxy S22 auprès d’Netcost-security.fr, puis obtenir des extras.