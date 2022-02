5 systèmes de gestion logistique à connaître

Le domaine de la logistique a considérablement évolué, mais il reste encore de nombreux défis à relever. La logistique est le domaine qui planifie, met en œuvre et contrôle de manière efficace et efficiente le flux de produits et de stockage, de services et d’informations, de l’origine à la destination.

La technologie a beaucoup aidé tout au long du processus et en ce sens, nous vous présentons aujourd’hui 5 systèmes de gestion logistique que vous devriez connaître.

Une bonne logistique implique de nombreuses variables ce qui conduit à la complexité des scénarios. En ce sens, tirant parti du plein potentiel de l’informatique, les plates-formes de support développées pour le domaine logistique contribuent fortement à rendre l’ensemble du processus optimisé, efficace et plus rapide.

Cependant, au sein de la zone logistique elle-même, il existe différents domaines d’activité, tels que le domaine de la production, le domaine du transport, le domaine de la gestion des stocks, le domaine de la gestion des livraisons, le domaine de la gestion des tournées et des flottes, etc.

Principaux systèmes de gestion de la logistique

#1 – Système de gestion des transports (TMS)

Le système de gestion des transports ou simplement TMS, comme son nom l’indique, est le système de gestion des transports. Ce système sera « responsable » de l’ensemble du processus de livraison, jusqu’au consommateur final, du produit.

TMS est utilisé pour gérer tous les détails liés au service de livraison, en prenant en charge les différentes étapes, telles que la planification des itinéraires, l’audit, la vérification et le suivi des transporteurs, entre autres.

Les principaux avantages et avantages d’avoir un TMS incluent :

Amélioration et agilité du service de livraison, avec un objectif de réduction des coûts ;

Optimisation des itinéraires ;

Contrôle des coûts;

Analyses et rapports ;

« visibilité » en temps réel ;

Aide à la décision;

#2 – Système de gestion d’entrepôt (WMS)

Les plates-formes de système de gestion d’entrepôt (WMS) sont des systèmes de gestion d’entrepôt. Ce type de solution permet de gérer les actions les plus diverses, telles que l’inventaire, les stocks, l’organisation physique de l’espace, etc.

Les principaux avantages et avantages d’avoir un WMS incluent :

Contrôle et vérification des entrées et sorties des produits ;

Attribution d’articles ;

contrôle du stock

Optimisation du processus de préparation de commandes ;

Disponibilité des informations pour une prise de décision plus efficace ;

#3 – Systèmes de gestion et de suivi des livraisons

Ces types de solutions de gestion logistique ont pour fonction principale le contrôle du transport de marchandises, du départ de l’entrepôt à la destination. Aujourd’hui, grâce à la technologie, ce type de systèmes se distinguent pour intégrer :

Solutions GPS pour le suivi en temps réel de la localisation des produits

Confirmation de livraison (par exemple par photo)

Envoi d’un SMS ou d’un e-mail au client, informant de la situation,

Mise à jour des informations via code-barres ;

Notifications entre l’entreprise et les chauffeurs.

#4 – Système de gestion des itinéraires

Les plateformes numériques, pour optimiser les trajets et assurer le trajet avec un meilleur rapport coût-bénéfice pour l’entreprise, apportent plusieurs avantages pour les entreprises. Une fois les meilleurs itinéraires définis, les livraisons peuvent être plus rapides et l’entreprise peut même économiser de l’argent si l’efficacité est associée.

Comme il s’agit toujours d’une tâche difficile pour l’être humain, ce type de plateformes, dotées de ressources aux algorithmes intelligents les plus divers, peut présenter des solutions en quelques secondes.

Parmi les différentes fonctions de ce type de plateforme, nous soulignons :

Calcul d’itinéraire efficace ;

Assistance aux paiements aux entreprises sous-traitantes ;

Itinéraires avec le meilleur rapport coût-bénéfice, en tenant compte, par exemple, des stations-service ;

« Connaissance » plus réaliste des délais de livraison et gestion des retards éventuels (par exemple, influence du trafic)

Définition des véhicules à utiliser, compte tenu du type et du volume de marchandises à transporter ;

#5 – Systèmes de gestion de flotte

Pour moi, mais pas des moindres, les plateformes de gestion de flotte. Comme d’autres plateformes, la gestion de flotte via des plateformes technologiques permet un accès rapide à l’information, la gestion de différents types d’informations, entre autres fonctionnalités, notamment :

Maintenance du véhicule

échelles de conducteur

Analyses et rapports

Contrôle de la consommation de carburant

Contrôle des kilomètres

Contrôle du nombre de véhicules opérationnels (et combien sont inopérants)

En général, ce sont les plateformes les plus importantes dans les processus logistiques. Comme on peut facilement le voir, et comme déjà mentionné, le domaine de la logistique implique de nombreuses variables différentes qui conduisent à une énorme complexité d’action qui a été simplifiée par la technologie.

Avec l’introduction de la logistique 4.0, tous les processus sont devenus encore plus simplifiés, en utilisant des technologies dans le domaine de la robotique et de l’automatisation, dans le domaine des réseaux de capteurs, dans le domaine du big data, dans le domaine du cloud , dans le domaine de l’impression 3D, dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, dans le domaine de l’internet des objets, etc.

