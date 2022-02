Intel investit des milliards de dollars pour produire des technologies innovantes

Décidément Intel attaque de tous les côtés pour montrer qu’il n’est pas en train de mourir, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Pour preuve, nous avons fréquemment rapporté des actualités liées au constructeur nord-américain.

Et selon les dernières informations, Intel va maintenant créer une entreprise liée à la fusion de technologies innovantes. À cette fin, la société de Pat Gelsinger investira des milliards de dollars dans ce domaine.

Intel : 1 milliard de dollars pour promouvoir les technologies disruptives

Avec la pénurie de puces encore assez expressive dans le secteur industriel, il est important de trouver des solutions à court, moyen et long terme afin que, dans une future situation de crise similaire, le marché et les consommateurs ne souffrent pas du manque de produits .

Ainsi, Intel utilise tous ses atouts sur ce segment, notamment avec la planification de la construction de plusieurs usines pour augmenter la production de composants. Mais le géant de la technologie va plus loin et a annoncé ce lundi (7) un nouvel investissement d’un milliard de dollars pour promouvoir les technologies innovantes et disruptives.

Selon le site Benchlife, la marque entend investir dans des technologies disruptives sur le marché de la fonderie. Tout indique que l’accent est mis sur la capacité à accélérer le processus de conception, de fabrication et de mise sur le marché des produits.

L’accord sera un partenariat entre Intel Capital et Intel Foundry Services (IFS) et une partie de l’objectif est de travailler avec une plate-forme à puce ouverte et d’utiliser des produits modulaires pour diverses architectures, de x86, ARM et RISC-V.

Selon Bob Brennan Brennan, vice-président de l’ingénierie des solutions client chez Intel Foundry Services, dans un communiqué de presse RISC-V :

Intel est heureux de rejoindre la communauté internationale RISC-V. Un riche écosystème de logiciels et de matériel open source est essentiel pour accélérer la croissance et l’adoption de RISC-V et apporter pleinement de la valeur aux concepteurs de puces. Intel est heureux de soutenir la croissance de l’architecture libre et ouverte du jeu d’instructions RISC-V. Nous sommes impatients d’optimiser l’IP pour les technologies de processus Intel afin de garantir que RISC-V fonctionne au mieux sur le silicium IFS sur tous les types de cœurs, des plus intégrés aux plus performants.

Depuis la création de RISC-V International, plus de 2400 entreprises ont rejoint cette initiative. L’objectif est de créer le premier ensemble d’architectures entièrement open source créées de manière à ce que tout le monde collabore. Tous les participants peuvent être actifs dans le développement de cette technologie et de l’écosystème de produits associé.