Siri d’Apple a accidentellement enregistré des conversations qu’il a eues avec plusieurs de ses utilisateurs

Pour Apple, la confidentialité des utilisateurs est essentielle et obligatoire. Ainsi, et avec un changement lancé en 2019, il a donné aux utilisateurs la possibilité de ne pas envoyer les informations collectées par Siri.

Ce qui a été découvert récemment, c’est que cette option n’était finalement pas respectée et que des conversations étaient capturées et envoyées à Apple. Cette situation va maintenant être résolue, mais elle montre à quel point il était simple de collecter des données sans aucun contrôle et même en refusant.

Ce n’est certainement pas une situation normale et attendue, mais Apple a admis que depuis un certain temps, l’entreprise avait une faille potentiellement grave dans Siri. Il collectait les conversations qu’il avait avec les utilisateurs, même contre leur gré.

Il s’agit d’une faille évidente en matière de confidentialité qu’Apple vante tant, d’autant plus que le système d’exploitation indiquait qu’il ne fallait pas le faire. Ces conversations ont ensuite été envoyées à Apple, qui les a utilisées pour évaluer les réponses de Siri.

La faille était vraiment dans iOS, qui ignorait le choix que les utilisateurs avaient fait pour cette action. Cette option a été créée en 2019, pour garantir aux utilisateurs d’iPhone encore plus de confidentialité et de sécurité de leurs données.

Selon ce qu’Apple a révélé, cette situation n’a touché que quelques utilisateurs, sans préciser combien clairement. Il a également confirmé qu’il s’agit d’une situation qui a été résolue dans iOS 15.2 et qui ne se produit pas actuellement.

En plus d’avoir résolu ce problème à l’échelle mondiale, avec le changement d’iOS et de Siri pour ne plus envoyer les conversations, Apple est allé encore plus loin. Il a éliminé les dossiers qu’il recevait par erreur et qui, en fait, avaient déjà servi à évaluer le service rendu.

Ce n’est certainement pas une situation normale à laquelle les utilisateurs s’attendraient. Pendant un certain temps, la confidentialité des utilisateurs a été ignorée par Siri, envoyant leurs journaux même à ceux qui ont défini qu’ils ne devaient pas quitter leur iPhone.