Kioxia et Western Digital perdent 6,5 exaoctets de NAND 3D à cause de la contamination

Pourquoi c’est important : Dans ce qui est un autre coup porté à l’industrie des composants, Kioxia (anciennement Toshiba) et Western Digital rapportent que des problèmes de contamination ont été découverts dans leurs usines de production NAND communes. Western Digital indique que jusqu’à 6,5 exaoctets de mémoire flash, soit 6,5 millions de téraoctets, ont été affectés. Un montant qui aura sans doute un impact sur le marché.

Dans un communiqué (via Tom’s Hardware), Kioxia a déclaré que les opérations avaient été interrompues dans ses usines de Yokkaichi et Kitakami en raison d’un composant contenant des impuretés impliquées dans la production de la mémoire flash BiCS 3D NAND, utilisée dans une gamme de SSD et d’autres produits. La société a ajouté qu’elle espérait « un retour rapide à un fonctionnement normal ».

La déclaration de Western Digital est celle qui révèle ce chiffre de 6,5 exaoctets. Il ajoute que l’entreprise s’apprête à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour rétablir le plus rapidement possible les installations dans un état de fonctionnement normal.

L’arrêt s’est produit fin janvier. Compte tenu du temps nécessaire à la fabrication de puces flash 3D NAND, la perturbation risque de se faire sentir pendant des mois après le redémarrage de la production, quel que soit le moment. Le résultat probable sera une pénurie de produits basés sur la NAND et une augmentation du prix des SSD des entreprises.

Une autre question sans réponse est de savoir si l’une des NAND contaminées s’est retrouvée dans des produits déjà expédiés, ce qui pourrait entraîner des rappels.

Bien que 6,5 exaoctets ne représentent pas une part importante de la capacité totale de 207 exaoctets qui a été livrée dans les SSD grand public et d’entreprise l’année dernière, la nouvelle arrive à un moment où l’industrie technologique souffre déjà de pénuries de composants.

L’incident s’est produit quelques semaines seulement après que Samsung a confirmé qu’il ajusterait les opérations de son usine de fabrication de semi-conducteurs à Xian après que toute la ville chinoise a été mise sous contrôle à la suite d’une augmentation des cas de Covid-19. Micron, qui possède également des installations de fabrication dans la ville, a déclaré que les réductions de personnel et de sous-traitants ont eu un impact sur les niveaux de production des opérations d’assemblage et de test de DRAM.