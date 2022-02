Vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre compte Signal ? Il est maintenant possible

Les services de messagerie sont de plus en plus présents dans la vie de tous les jours. Ils sont utilisés comme une forme de communication constante et à ce titre ils doivent accompagner les utilisateurs, même lorsqu’ils changent de smartphone ou même de numéro.

Beaucoup de ces services permettent déjà ce changement, et maintenant il y en a un de plus avec cette option. Nous parlons de Signal, qui permet enfin aux utilisateurs de changer leur numéro de téléphone sans affecter leur compte et suit le changement de manière transparente.

Ce n’est ni courant ni normal, mais de nombreux utilisateurs changent de numéro de téléphone. Étant un processus compliqué lorsqu’il s’agit d’adapter et de reconfigurer les services, il est important d’avoir les bons outils pour aider dans ces moments uniques.

Signal a désormais décidé de renforcer son offre et les utilisateurs ont désormais la possibilité de changer de numéro de téléphone. Cela a lieu dans l’application elle-même et n’implique pas qu’une option soit modifiée ou qu’un processus compliqué soit effectué.





La nouvelle option est déjà présente dans la dernière version présentée aux utilisateurs et est simple à utiliser. Dans les paramètres, dans le compte, il y a maintenant l’option Changer le numéro de téléphone, où il vous sera demandé de fournir les numéros de téléphone actuels et nouveaux.

Étant donné que l’utilisateur sera invité à confirmer, ce processus doit toujours être effectué avec l’accès à l’ancien numéro de téléphone. Après cette confirmation, l’utilisateur peut enfin effectuer le changement vers le nouveau numéro sur son smartphone.

Pour aider les utilisateurs, Signal informera tous ses contacts de ce changement. Cela sert à vous alerter du changement de numéro, donnant confiance au processus, en même temps il proposera que le contact soit mis à jour vers le nouveau numéro.

Avec une base très solide en matière de sécurité et de confidentialité des utilisateurs, Signal a beaucoup grandi ces dernières années. Il a bien profité des problèmes de la concurrence et est devenu l’une des alternatives que beaucoup ont fini par adopter pour leur vie quotidienne.