Un designer crée un concept d’iPhone pliable inspiré du Galaxy Z Flip 3

Dans le monde de la technologie, il est normal et assez courant de voir des images créées par des utilisateurs où ils essaient de créer l’apparence possible de certains produits qui peuvent être lancés.

Un tel exemple est un iPhone pliable. Et maintenant, il y a un autre designer qui a créé un concept pour cet appareil Apple potentiel, inspiré du Galaxy Z Flip 3 de Samsung et sans port Lightning.

Nouveau concept d’iPhone pliable créé

Certaines marques, comme Samsung, Huawei et Motorola, ont déjà investi le marché des smartphones pliables. Cependant, l’attention se concentre sur la possibilité qu’Apple fasse également ses débuts dans ce segment. Et de nombreux indices indiquent que la marque à la pomme pourrait même créer son propre téléphone pliable.

En tant que tel, et bien qu’il n’y ait rien de concret de la part de la marque, de nombreux utilisateurs plus talentueux tentent de montrer à quoi pourrait ressembler cet équipement. Et c’est ce qu’a fait le designer Antonio De Rosa lorsqu’il a créé des rendus de ce qu’il a surnommé « l’iPhone Air ». En analysant le concept, nous avons pu identifier plusieurs similitudes avec d’autres pliables qui sont déjà sur le marché, à savoir le Samsung Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Vous pouvez voir à quoi ressemble « l’iPhone Air » dans la vidéo suivante créée par le designer :

Dans la vidéo, nous pouvons voir que le smartphone aura un écran pliant et sera également résistant à l’eau. Il est indiqué qu’il n’a pas de ports Lightning, ce qui laisse entendre que la batterie du modèle ne sera chargée que via MagSafe, ce que certaines rumeurs ont déjà mentionné.

Le designer précise également que la pomme pliante sera propulsée par le processeur M1 de la marque et sera disponible en quatre coloris différents : rose, graphite, vert et or.

Nous pouvons également voir un ensemble de trois caméras à côté d’un écran plus petit, qui peut être utilisé pour les selfies. La caméra frontale et les capteurs Face ID seront situés en haut de l’écran interne.

Il est important de se rappeler qu’il ne s’agit que d’une création non officielle. Cependant, certaines sources de l’industrie indiquent que le premier smartphone pliable d’Apple pourrait arriver en 2022 ou 2023.