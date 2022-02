OnePlus et Oppo : la fusion d’OxygenOS et ColorOS ne devrait se faire qu’avec Android 13

Il est certain et connu que la proximité entre OnePlus et OPPO va grandement changer la position de ces marques et d’OxygenOS et ColorOS. Ils veulent faire un meilleur usage des ressources disponibles, en évitant la répétition des processus et des fonctions.

L’avenir est défini et la fusion d’OxygenOS et ColorOS sera une réalité, créant une solution unique. Cette étape semble désormais avoir été repoussée et ne devrait intervenir que plus tard, probablement toujours en 2022.

La décision n’est pas nouvelle, mais elle va complètement changer les systèmes d’exploitation que OnePlus et OPPO utilisent sur leurs smartphones. Les marques étant contrôlées de manière centralisée, il est important d’optimiser les ressources consommées dans plusieurs domaines, dont Android.

Ainsi, un système unique émergera qui alimentera tous les smartphones qui seront lancés, quelle que soit la marque. De cette façon, tout sera plus simple, plus unifié et plus efficace, tant dans l’utilisation que dans les nouvelles versions et corrections.

Bien qu’elle soit attendue très prochainement, les informations avancées montrent désormais que cette étape peut prendre un certain temps. Les informations internes de cette chaîne de développement ont révélé que, contrairement aux attentes, ce nouveau système arrivera plus tard.

Sans donner de dates ou de moments concrets dans le temps, il a été révélé que la base de cette nouvelle proposition devrait être Android 13. Ainsi, tout devrait toujours se passer après la seconde moitié de 2022, pas comme cela se passe maintenant, dans lequel OxygenOS est développé sur top de ColorOS, avec une interface différente.

Ce nouveau système sera quelque chose de complètement différent et unique, tirant le meilleur parti de chacun des systèmes. OnePlus et OPPO apporteront des idées, des fonctionnalités et des options d’OxygenOS et ColorOS.

Ce sera une étape importante pour les deux marques. Ils pourront optimiser tous les processus et être plus efficaces, en maintenant toujours leur identité et leur distance. Avec un nom attendu comme H2OOS, des nouveautés vont bientôt apparaître dans ce domaine.