La trilogie GTA s’est vendue à 10 millions d’exemplaires et a dépassé les attentes de Rockstar

Grand Theft Auto est sans aucun doute l’un des jeux les plus populaires au monde. Et, en novembre de l’année dernière, le créateur a lancé la trilogie de ce titre, cependant avec quelques remous avec les serveurs. Mais tout a été vite réglé, et les joueurs ont pu profiter pleinement de l’aventure de cette nouvelle version.

Il y a maintenant de nouvelles données qui prouvent le succès de la trilogie GTA, puisqu’on sait que le jeu Rockstar s’est vendu à 10 millions d’unités, un chiffre qui a dépassé les estimations du créateur nord-américain lui-même.

GTA Trilogy : 10 millions d’unités vendues

En 1997, apparaît un marché du jeu vidéo qui va vite devenir une véritable addiction, capable de coller le joueur à l’écran pendant des heures. Aujourd’hui, un quart de siècle après ses débuts, le jeu de Rockstar est toujours le préféré des joueurs. À cette fin, le créateur a essayé de promouvoir l’intérêt des consommateurs à travers des nouveautés constantes et des versions plus stimulantes. En ce sens, la trilogie GTA est sortie l’année dernière.

Selon les dernières données, ce titre est une véritable machine à gagner de l’argent et un succès auprès des joueurs. Et même les diverses conditions de lancement, qui méritaient quelques critiques, n’ont pas ébranlé l’intérêt des joueurs.

Selon les détails dévoilés, la Trilogie de GTA – The Definitive Edition, a réussi à atteindre, depuis la date de sa sortie, il y a tout juste 3 mois, environ 10 millions d’exemplaires vendus. Lors d’une conférence investisseurs qui s’est déroulée lundi (7), Rockstar Games a indiqué que les ventes de cette nouvelle édition « ont dépassé les attentes ».

Les rapports publiés par le créateur montrent que 15 millions d’exemplaires de Grand Theft Auto ont été vendus depuis novembre 2021, dont 5 millions faisant référence à GTA 5 et les 10 millions restants seront alors issus de la trilogie.

Si on ajoute le nombre de ventes de toutes les versions du jeu, il totalise 370 millions d’exemplaires depuis 1997. Et si on crée un TOP 5 des meilleures ventes, on a la liste suivante :

GTA 5 – 160 millions d’unités vendues

GTA San Andreas – 27,5 millions d’unités vendues

GTA IV – 25 millions d’unités vendues

GTA Vice City – 17,5 millions d’unités vendues

GTA : The Trilogy – The Definitive Edition – 10 millions d’unités vendues

Et cela ne fait que quelques mois depuis la sortie de la trilogie. On s’attend donc à ce que ce nombre continue d’augmenter. De plus, Rockstar a déjà révélé qu’il produisait GTA 6.