Microsoft déclare de nouvelles politiques d’application en appel aux régulateurs

Pourquoi c’est important : Compte tenu de la taille et de l’influence historiques de l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, il est logique que le géant de Redmond publie une déclaration apaisant les inquiétudes des régulateurs. La plupart de ce qu’il dit ici ressemble à une réponse aux commentaires des politiciens sur Apple, avec une mise en garde notable pour les consoles de jeux.

Cette semaine, Microsoft a publié un article de blog répertoriant un ensemble d’engagements concernant la manière dont il gère les logiciels sur ses plates-formes. Pour la plupart, les promesses sont axées sur la confidentialité des utilisateurs et l’équité envers les développeurs. Microsoft commence par dire qu’il comprend la nécessité de la réglementation, soulignant comment il a passé des décennies à s’adapter à la loi antitrust. Il a reconnu que son accord de 68,7 milliards de dollars pour acquérir Call of Duty et le fabricant d’Overwatch Activision Blizzard avait attiré l’attention de la Federal Trade Commission des États-Unis.

Microsoft promet de respecter la vie privée des utilisateurs, d’essayer d’être transparent sur le fonctionnement des publicités dans ses magasins et de ne pas privilégier son logiciel propriétaire par rapport aux offres tierces. Cette dernière partie semble être une réponse à la controverse suscitée par Microsoft l’année dernière lorsqu’il a été plus difficile pour les utilisateurs de Windows 11 de passer de son navigateur Web Edge.

Les quatre derniers engagements promettent de garder Windows ouvert en n’obligeant pas les développeurs à accéder au Microsoft Store ou en les forçant à utiliser le traitement des paiements de Microsoft. Celles-ci semblent être une réponse plus directe à l’affaire judiciaire entre Apple et les jeux Epic sur la façon dont Apple exige que tous les logiciels iOS et iPadOS passent par l’App Store et les actions réglementaires contre les politiques d’Apple.

Microsoft réitère explicitement sa promesse de conserver les jeux Call of Duty sur PlayStation grâce à son accord actuel avec Activision, qui dure jusqu’aux trois prochains jeux. Il a même déclaré que les jeux Call of Duty seraient toujours sur PlayStation au-delà de cet accord, mais sous quelle forme reste incertaine.

Microsoft affirme s’être engagé à ouvrir des plates-formes, mais la Xbox est tout autant un jardin clos que l’App Store d’Apple. Ici, le géant de Redmond fait la distinction entre les plates-formes à usage général comme les PC ou les appareils mobiles et les « appareils informatiques spécialisés » comme les consoles de jeux, répliquant qu’ils dépendent des revenus des logiciels pour compenser les pertes des ventes de matériel.