Apple partage accidentellement des références au nouveau « realityOS »

On parle depuis plusieurs mois d’un nouveau produit qu’Apple va préparer dans le domaine de la Réalité Augmentée et de la Réalité Virtuelle (AR/VR). En tant que telles, ces lunettes nécessitent certains matériels et logiciels, technologies qui ont été mentionnées dans les brevets proposés par la société, en plus de fuites obtenu par une personne liée aux fournisseurs du géant de Cupertino.

Maintenant, Apple a « accidentellement » abandonné les références à un nouveau « realityOS » qui fonctionnera sur de telles lunettes AR/VR.

realityOS pour la réalité mixte d’Apple

Comme nous le savons, Apple a pour politique de créer des systèmes d’exploitation pour gérer ses différents ensembles d’appareils. Nous avons macOS pour la gamme d’ordinateurs Mac, nous avons iOS pour les iPhones, watchOS pour l’Apple Watch, iPadOS pour les tablettes de l’entreprise, tvOS pour l’Apple TV et les Homepods.

Par conséquent, lorsque realityOS apparaîtra, ce sera pour quelque chose de connecté au nouvel appareil.

Des références ont été trouvées dans le code open source qu’Apple a téléchargé sur GitHub et que les programmeurs ont soigneusement examiné dans les journaux de téléchargement de l’App Store.

L’un de ces programmeurs, Steve Troughton-Smith, note que « Cela confirme au moins 1) qu’il a son propre système d’exploitation et 2) qu’il a un simulateur realityOS. »

Apple Glass avec realityOS

Comme nous l’avons suivi, plusieurs rapports suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler son casque AR/VR dès la WWDC 2022 avec un lancement sur le marché en 2023. Cependant, des problèmes de surchauffe pourraient avoir été à l’origine du retard dans les plans d’Apple à Cupertino.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles les lunettes Apple auraient 3 écrans, dont deux Micro OLED et une dalle AMOLED. D’autres prédictions incluent plus d’une douzaine de caméras, le suivi des yeux, la reconnaissance de l’iris et un coût d’environ 3 000 $.