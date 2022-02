Ensemble de balles de massage crosse et pointe

Ensemble de balles de massage RitFit (1 balle de massage aux arachides et 1 balle de crosse) pour le relâchement myofascial, la thérapie par points de déclenchement

Les boules de massage thérapeutique de Ritfit sont conçues pour fournir une pression confortable sur les muscles endoloris et le tissu conjonctif. Soulagez vos coudes et crampes partout où vous ressentez une douleur mineur et une rigidité. Produit unique en modèle combo : les boules thérapeutiques de massage de Ritfit sont conçues de manière ergonomique et sont livrées avec la combinaison d’une boule de déclenchement et une boule Accupoint avec double pont pour la libération efficace de la douleur. Donnez à votre corps un automassage thérapeutique aussi souvent que vous le souhaitez. Elles s’intègrent facilement à tout : au CrossFit, au yoga, pilates, au cyclisme, à la course, à l’haltérophilie, à la kinésithérapie, à l’ergothérapie, à la rééducation, et aux exercices médicaux de routine. Excellent comme un échauffement pré-entraînement ou à tout moment où vous avez besoin de soulagement. Fabriqué en caoutchouc, durable et solide. Les boules de massage de Ritfit offrent un plus grand soutien que les autres boules et les outils de massage plus malléables, tout en frottant les tensions dans le haut du cou jusqu’au sacrum, de la base de la colonne vertébrale jusqu’aux orteils. Le caoutchouc a haute densité touche plus profondément le fascia pour un relâchement de la tension. Le colis contient deux boules de massage thérapeutique en forme ergonomique, un étui de transport et un guide d’entraînement. Vous avez également 6 couleurs au choix. Commandez dès maintenant.