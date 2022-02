Connaître le type de mots de passe qui mettent en péril la sécurité de vos comptes

Dans un monde vaste et de plus en plus numérisé, il est normal que les informations des personnes soient transférées en ligne. Par conséquent, les cyberattaques et les tentatives d’accès à ces données se multiplient sans contrôle. Sachez qu’avoir des mots de passe forts est une étape importante pour assurer la sécurité de vos comptes.

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous vous informons des catégories de mots de passe que vous ne devriez pas définir si vous souhaitez protéger vos comptes.

Les cyberattaques sont une réalité que nous vivons de plus en plus fréquemment. Avec le monde qui évolue en ligne, il existe des informations qui pourraient être attrayantes, comme les coordonnées bancaires, par exemple.

Sans réfléchir, nous nous abandonnons au numérique et nous ne réfléchissons pas toujours à la meilleure façon de protéger les comptes que nous créons. Par conséquent, nous devenons des cibles faciles et, quiconque en a la capacité, peut facilement envahir notre espace et collecter nos informations.

L’un des obstacles à la prévention de cette atteinte à la vie privée réside dans les mots de passe que nous définissons, souvent de manière inconsidérée. Nous avons tendance à en répéter d’autres que nous avons déjà utilisés, ainsi qu’à en définir de nouveaux qui sont facilement déchiffrables, afin d’être facilement mémorisés.

Une étude révèle les catégories de mots de passe les plus piratés

Grâce à une analyse des données du National Cyber ​​​​Security Center, qui compte plus de 100 000 mots de passe piratés, Dojo a pu catégoriser ceux qui sont les plus facilement piratés. Les 30 catégories couvrent des mots liés aux sports, aux panneaux de signalisation, aux animaux, aux couleurs et plus encore.

En vous référant au tableau présenté ci-dessous, il est facile de comprendre quelles sont les catégories de mots dont vous devez vous tenir à l’écart, afin de rendre difficile la tâche de ceux qui entendent vous attaquer. Selon Dojo, le classement a été calculé en tenant compte du nombre de fois où les 20 termes/mots de chaque catégorie ont été inclus dans la liste des mots de passe les plus piratés.

classement Catégorie Total des mots de passe piratés 1 Noms d’animaux / termes d’affection 4 032 deux noms 3 913 3 Animaux 2 112 4 émotions 1 917 5 aliments 1 662 6 Couleurs 1 450 sept Gros mots (jurons) 1 268 8 Actions 991 9 Membres de la famille 723 dix marques de voitures 606 11 Villes 505 12 marques 477 13 des pays 463 14 sport 457 15 Religion 341 16 passe-temps 314 17 Climat 313 18 Boissons 268 19 Réseaux sociaux 253 20 panneaux 204

Dans la première catégorie (Noms d’animaux/termes d’affection) se trouvent « amour », « bébé » et « ange ». Concernant les noms d’animaux, si vous les utilisez fréquemment dans la sphère publique, les utiliser dans les mots de passe n’est pas le plus efficace, car cela facilitera certainement l’invasion de vos comptes.

À leur tour, dans la catégorie Noms se trouvent ‘Sam’, ‘Anna’ et ‘Alex’. A la troisième place du podium, les animaux, les plus utilisés étant ‘Chien’ et ‘Gato’. Si vous descendez dans la liste, vous verrez qu’en fait, il existe des mots de passe trop évidents et donc peu sûrs.

Plus que cela, et comme nous l’avons déjà vu, il ne faut pas opter pour des séquences et des chiffres trop évidents, comme ‘123456’, ou des séquences de lettres inspirées de la disposition des claviers.

Apprenez à créer un mot de passe parfait :