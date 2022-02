La date de sortie de Ghostwire : Tokyo révélée

Le jour où le salut de la ville de Tokyo commencera est déjà connu et Sony Playstation a déjà révélé la date de sortie de Ghostwire : Tokyo.

Venez voir quand commence le combat contre les démons qui ont envahi la capitale japonaise.

Ghostwire : Tokyo fera partie des jeux à surveiller en ce début d’année, c’est certain. Un titre en cours de développement par Tango Gameworks, qui en soi est synonyme de qualité et qui génère de fortes attentes.

Sous la baguette de Shinji Mikami, qui a dans son Curriculum la participation au processus de création de la série Resident Evil, le jeu est un thriller d’action-aventure, fortement axé sur le paranormal, et fonde son action sur la lutte contre les Yokai. démons (dans le jeu Visiteurs) qui ont envahi la ville de Tokyo, plus précisément dans le quartier de Shibuya, connu comme l’un des passages pour piétons les plus fréquentés au monde.

Dans ce titre incroyable, Akito, le personnage principal, se réveille dans les rues désertes de Tokyo, avec une voix dans la tête et d’étranges pouvoirs élémentaires.

Possédé par l’esprit de KK, Akito doit travailler avec lui dans sa quête de vengeance et maîtriser un puissant arsenal de compétences pour démêler la sombre vérité derrière les disparitions et sauver la ville de ce cauchemar. Toute la population de la ville qui a mystérieusement cessé d’exister, ne laissant derrière elle que ses vêtements.

Au fur et à mesure que l’histoire se développe, en tant qu’Akito, les joueurs apprendront à contrôler et à améliorer de nouvelles compétences en fonction de leur style de jeu, et auront à leur disposition une gamme d’armes plus traditionnelles.

Dans la lutte contre les démons et, de manière quelque peu surprenante, Mikami a décidé de pratiquement laisser de côté les armes à feu (communes dans Resident Evil et The Evil Within) et présente un arc et des flèches. Selon le producteur, cette idée est centrée sur le fait que le Japon n’est pas un pays où la population possède beaucoup d’armes et que l’arc et la flèche sont une arme ancestrale qui a même une grande valeur sentimentale pour les Japonais.

Cependant, une grande partie du combat de Ghostwire: Tokyo contre les forces du mal se concentrera sur le lancement de sorts et d’autres arts magiques, ainsi que sur le Jiu Jitsu.

Ces visiteurs qui ont envahi la ville de Tokyo seront des adversaires imposants et, contrairement à ce à quoi vous pourriez vous attendre, ils ne seront pas les fantômes et hantises typiques que l’on voit habituellement dans d’autres jeux. Ce seront des représentations bien plus élaborées du mal et qui pourront même prendre l’apparence de personnes parfaitement normales. De loin, ils peuvent ressembler à des gens normaux mais quand on se rapproche, on confirme que ce sont des démons.

Les joueurs joueront le rôle d’un groupe de héros qui, également dotés de pouvoirs spéciaux (et qui peuvent être améliorés tout au long du jeu), tenteront d’arrêter la destruction et de découvrir ce qui se cache derrière cet étrange phénomène.

Ghostwire : Tokyo arrive en exclusivité sur PlayStation 5 le 25 mars