La nouvelle mise à jour bêta du logiciel PS5 apporte la commande vocale, des modifications de l’interface utilisateur et de nouvelles options d’accessibilité

Pourquoi c’est important: Sony a lancé un nouveau logiciel système PS5 en version bêta pour offrir de nouvelles façons de personnaliser votre expérience, en introduisant de nouvelles options de fête, plus de fonctionnalités d’accessibilité et des améliorations de l’interface utilisateur. Il a également une nouvelle mise à jour bêta PS4 avec des parties ouvertes et une fonctionnalité pour contrôler le volume des membres individuels du groupe.

Les nouvelles mises à jour du logiciel système de Sony permettent aux utilisateurs de créer des parties ouvertes et fermées sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Les utilisateurs doivent exécuter la même version du logiciel (actuellement en version bêta) pour rejoindre une partie ouverte, mais n’importe qui peut rejoindre une partie fermée quel que soit le logiciel construire. Lors d’une soirée ouverte, les amis et les amis de vos amis peuvent la rejoindre librement sans invitation, mais seuls les joueurs invités par le créateur peuvent participer à une soirée fermée.

Dans le cadre des options de groupe ajoutées, les utilisateurs de la version bêta de la PS5 peuvent mieux identifier qui parle dans le chat vocal en utilisant les nouveaux indicateurs visuels et Share Play directement depuis la fenêtre de chat vocal. De plus, les utilisateurs de PS4 peuvent régler individuellement le volume du chat vocal de chaque membre du groupe, de la même manière que les utilisateurs de PS5.

PlayStation 5 Game Base recevra une refonte mineure, les chats vocaux étant désormais appelés parties et la division du menu en onglets Amis, Parties et Messages. Le menu de contrôle de Game Base propose désormais des options pour afficher ou rechercher des amis et accéder aux demandes d’amis. Les utilisateurs peuvent également ajouter des joueurs à des groupes ou créer un nouveau groupe directement à partir de ce menu. Les messages texte et rapides, les images, les vidéos et l’affichage des médias partagés d’un groupe sont également contenus dans ce menu.

D’autres modifications mineures incluent l’ajout d’une icône sur les utilisateurs partageant leurs écrans et un bouton de refus dans la liste des demandes d’amis.

L’interface utilisateur de la console a également changé, introduisant un filtre de genre de jeu dans votre collection de jeux et une option « Keep in Home » pour ajouter des jeux et des applications à l’écran d’accueil. Vous ne pouvez avoir qu’un maximum de cinq jeux ou applications avec cette option activée, mais l’écran d’accueil prend désormais en charge un total de 14 jeux et applications.

Sony a également mis à jour l’interface utilisateur des trophées, permettant aux utilisateurs de voir des suggestions pour ceux qu’ils devraient poursuivre et d’y accéder depuis le centre de contrôle lorsqu’ils jouent quelque chose. La nouvelle interface utilisateur permet également aux utilisateurs de partager leurs écrans à partir du menu Créer.

Pour l’accessibilité, la dernière mise à jour bêta de la PlayStation 5 prend en charge six langues supplémentaires pour le lecteur d’écran, notamment le russe, l’arabe, le néerlandais, le portugais brésilien, le polonais et le coréen. Il introduit également la possibilité d’activer l’audio mono sur les écouteurs et d’afficher des coches sur les options activées.

Un ajout sans doute plus excitant est la commande vocale (aperçu). Considérez-le comme un assistant vocal PS5 adapté aux tâches de la console. Il permettra aux utilisateurs d’ouvrir des jeux, des applications, des paramètres et de contrôler la lecture multimédia. Pour tester cette fonctionnalité, les utilisateurs bêta doivent l’activer via le menu des paramètres. Une fois allumé, il s’active en disant « Hey, PlayStation! » puis en émettant une commande comme demander à la console de rechercher quelque chose ou de contrôler la lecture vidéo.

Sony demande aux utilisateurs de fournir des commentaires sur cette fonctionnalité, qui peut enregistrer vos commandes vocales. Si vous ne souhaitez pas télécharger vos enregistrements sur Sony, n’oubliez pas de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres de commande vocale (aperçu).

Le logiciel bêta ne sera disponible que pour les propriétaires aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. De plus, l’aperçu de la commande vocale sera exclusif pour certains utilisateurs basés aux États-Unis et au Royaume-Uni. La version finale de cette mise à jour sera disponible dans le monde entier plus tard cette année.