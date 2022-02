Apple a publié iOS 15.4 beta 2 avec de nouvelles fonctionnalités Face ID et plus

Il s’agit en fait d’une version d’iOS qui apporte de nombreuses nouveautés, en plus d’améliorer ce qui existe déjà. Dans la version bêta 1, nous avons vu l’inclusion d’un identifiant de visage qui lit les visages masqués, et aujourd’hui iOS 15.4 bêta 2 introduit de nouvelles fonctionnalités.

Donc la question est, quoi de neuf dans iOS 15.4 beta 2 ?

Deux semaines après avoir publié la première version bêta pour les développeurs, Apple publie iOS 15.4 bêta 2. La société propose également une nouvelle version bêta d’iPadOS 15.4 et de watchOS 8.5.

Comme nous l’avons mentionné la semaine dernière, iOS 15.4 inclut un large éventail de nouvelles fonctionnalités pour iPhone et iPad. Pour les utilisateurs d’iPhone, il existe une prise en charge de Face ID lorsqu’ils portent des masques pour la première fois, tandis que les utilisateurs d’iPad peuvent désormais activer la fonction de contrôle universel tant attendue.

Il y a aussi plus de 30 nouveaux emojis parmi lesquels choisir, des modifications du trousseau iCloud, et plus encore. Mais maintenant, il y a plus dans iOS 15.4 beta 2.

Appuyez pour payer sur iPhone

Après une rumeur selon laquelle Apple travaillerait sur une fonctionnalité pour transformer l’iPhone en un terminal de paiement sans contact, la société a maintenant confirmé exactement cette nouvelle. Cela s’appelle « Appuyez pour payer sur iPhone ».

Avec Tap to Pay, les utilisateurs pourront recevoir des paiements par carte de crédit et de débit d’autres personnes simplement en utilisant l’iPhone comme lecteur de carte sans contact.

Comme il ne s’agit que d’une nouvelle fonctionnalité que les développeurs peuvent adopter plutôt que d’un nouveau service d’Apple, la dernière version bêta d’iOS ajoute les cadres nécessaires pour activer Tap to Pay dans les applications.

Ajustements pour Face ID tout en portant un masque

L’une des principales nouveautés d’iOS 15.4 est la possibilité de configurer et d’utiliser Face ID tout en portant un masque, ce qui n’était auparavant possible que si l’utilisateur portait une Apple Watch.

Étant donné que la nouvelle option de reconnaissance faciale lors du port d’un masque repose sur des détails précis de la zone des yeux, iOS 15.4 bêta 2 indique plus clairement aux utilisateurs comment positionner leurs yeux pour déverrouiller leur téléphone.

Dans certains cas, les utilisateurs verront le message « Regarder vers le bas pour déverrouiller » sur l’écran de verrouillage.

Accéder aux données iCloud sur le Web

iOS 15.4 beta 1 incluait une nouvelle option pour désactiver l’accès aux données iCloud via iCloud. Cependant, cette option a été supprimée d’iOS 15.4 beta 2.

Les raisons ne sont pas claires, mais il est fort probable que l’option ait été supprimée car elle est toujours en développement – car la désactivation de l’accès aux données iCloud dans la version bêta précédente n’avait aucun effet sur le site Web iCloud.

Il a été constaté, sur la base de fichiers iOS internes, qu’Apple travaille toujours sur cette fonctionnalité, il devrait donc rendre l’option à nouveau disponible dans une future version bêta.





Prise en charge du réseau Wi-Fi captif pour les HomePods

Avec tvOS 15.4 beta, Apple a introduit la prise en charge des réseaux Wi-Fi captifs, qui nécessitent des étapes de connexion supplémentaires, comme dans les hôtels ou les dortoirs.

Lorsqu’il essaie d’accéder à l’un de ces réseaux Wi-Fi, l’utilisateur sera désormais invité sur l’iPhone à terminer le processus d’authentification. Avec la version bêta d’aujourd’hui, cette fonctionnalité fonctionne également avec les HomePods.