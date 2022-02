Samsung renouvelle sa gamme de tablettes haut de gamme avec la nouvelle Galaxy Tab S8

Outre les nouveaux smartphones Galaxy S, en particulier la version Ultra, Samsung a également présenté sa nouvelle famille de tablettes haut de gamme. Il existe trois nouveaux modèles, les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra, dont la grande différence se situe au niveau de la taille.

Comme cela avait déjà été révélé dans les fuites, la version Ultra de ces tablettes comporte une petite découpe sur l’écran qui abrite les caméras frontales, en gardant la lunette plus fine en haut. De plus, la version Ultra offrira aux utilisateurs une machine de travail puissante comme ils n’en ont jamais eu sur une gamme de tablettes Samsung.

Samsung Galaxy Tab S8, une nouvelle famille de tablettes

Le grand événement de début d’année de Samsung vient de se produire et il a apporté la nouvelle gamme de smartphones Samsung Galaxy S22. Ici, vous pouvez découvrir en détail le nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra ainsi que les S22 et S22+.

La famille des meilleures tablettes faisait également partie des nouveautés, et en plus du modèle « Plus », la première tablette « Ultra » a été présentée pour regarder du contenu multimédia de haute qualité.

Le fabricant affirme que chaque Galaxy Tab S8 offre une expérience de visioconférence améliorée avec des caméras frontales ultra larges, une configuration à trois microphones et une technologie intelligente de cadrage automatique pour une expérience d’appel vidéo vraiment professionnelle.

Offre des capacités multitâches avec Windows multi-actif amélioré et Samsung DeX, un partage de fichiers sécurisé et simple protégé par mot de passe via Quick Share, et un haut niveau de productivité grâce au nouveau processeur Exynos 4nm et au S Pen plus réactifs et fluides que jamais.

Tout cela est logé dans un boîtier plus fin et plus solide en aluminium Armor pour une plus grande portabilité, et pour améliorer encore votre expérience mobile, la gamme Galaxy Tab S8 fonctionne avec l’ensemble de votre écosystème d’appareils Galaxy, avec des fonctionnalités telles que Second Buds Display et Auto Changer.

La nouvelle version Ultra

La Galaxy Tab S8 Ultra vient offrir une expérience de tablette haut de gamme contrairement aux précédentes Galaxy Tabs.Avec son grand écran Super AMOLED de 14,6 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce nouvel appareil est doté de la lunette Galaxy Tab la plus fine jamais vue à 6,3 mm, pour un écran -rapport corps-à-corps qui permet une expérience vraiment immersive.

C’est pour cette raison que les deux caméras frontales doivent être placées dans une petite découpe, apportant l’encoche au monde des tablettes, à une époque où elles ont pratiquement disparu des smartphones.

Les caméras frontales sont toutes deux de 12MP, une Ultra Wide à 120º et une autre Wide à 80º, avec une capacité d’enregistrement 4K. Le matériel avancé est associé à un logiciel doté de la technologie de cadrage automatique de Samsung, qui vous permet de rester automatiquement concentré pendant un appel, tout en effectuant un zoom avant ou arrière pour inclure de nouveaux participants lorsqu’ils vous rejoignent.

En termes de son, il sonnera aussi clair qu’il le serait en direct grâce à trois microphones de précision qui utilisent une technologie avancée de réduction du bruit pour éviter les bruits de fond indésirables. Ainsi, les quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, qui font partie des trois modèles Galaxy Tab S8, garantissent que tout est perceptible avec des détails et une clarté réalistes.

Les spécifications

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Ultra Écran 11 pouces, 2 560 x 1 600, (WQXGA) TFT LTPS 276 ppi, jusqu’à 120 Hz 12,4 pouces, 2800 x 1752, (WQXGA+) 266ppi Super AMOLED, jusqu’à 120Hz 14,6 pouces, 2960 x 1848, (WQXGA+) 240ppi Super AMOLED, jusqu’à 120Hz SEUL Android 12.0 Android 12.0 Android 12.0 dimensions 165,3 x 253,8 x 6,3 mm 185,0 x 285,0 x 5,7 mm 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Poids 503g (WiFi) / 507g (5G) 567g (WiFi) / 572g (5G) 726g (WiFi) / 728g (5G) caméras arrière 13MP AF + 6MP ultra-large (double) + Flash 13MP AF + 6MP ultra-large (double) + Flash 13MP AF + 6MP ultra-large (double) + Flash Caméras frontales 12MP (ultra large) 12MP (ultra large) 12MP (large) + 12MP (ultra large) Mémoire et stockage 8/12 Go + 128/256 Go, microSD jusqu’à 1 To** 8/12 Go + 128/256 Go, microSD jusqu’à 1 To** 8/12/16 Go + 128/256/512 Go, microSD jusqu’à 1 To** processeur Processeur Octa-Core 64 bits 4 nm Processeur Octa-Core 64 bits 4 nm Processeur Octa-Core 64 bits 4 nm Tambours 8 000 mAh (typique) Charge ultra rapide 2.0 (jusqu’à 45 W) 10 090 mAh (typique) Charge ultra rapide 2.0 (jusqu’à 45 W) 11 200 mAh (typique) Charge ultra rapide 2.0 (jusqu’à 45 W) connectivité 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E ((802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 Couleur Graphite, argent, or rose Graphite, argent, or rose graphite Apéritif USB 3.2 de type C USB 3.2 de type C USB 3.2 de type C capteurs Accéléromètre, géomagnétique, gyroscope, lumière, empreinte digitale, capteur de proximité Accéléromètre, géomagnétique, gyroscope, lumière, empreinte digitale, capteur de proximité Accéléromètre, géomagnétique, gyroscope, lumière, empreinte digitale, capteur de proximité GPS GPS+GLONASS, Beidou, Galileo GPS+GLONASS, Beidou, Galileo GPS+GLONASS, Beidou, Galileo Sonner Quatre haut-parleurs stéréo avec son par AKG, Dolby Atmos® Quatre haut-parleurs stéréo avec son par AKG, Dolby Atmos® Quatre haut-parleurs stéréo avec son par AKG, Dolby Atmos® micro 3 micros 3 micros 3 micros Enregistrement 4K @ 30fps 4K @ 30fps 4K @ 30fps la reproduction 8K @ 60fps 8K @ 60fps 8K @ 60fps Sécurité Samsung Knox, y compris Samsung Knox Vault Samsung Knox, y compris Samsung Knox Vault Samsung Knox, y compris Samsung Knox Vault Authentification biométrique Empreinte digitale avec touche latérale Empreinte digitale à l’écran Empreinte digitale à l’écran Accessoires S Pen (BLE, boîte de réception) étui pour clavier fin, étui de livre, étui de protection, étui de vue des notes, étui de sangle S Pen (BLE, boîte de réception) étui pour clavier fin, étui de livre, étui de protection, étui de vue des notes, étui de sangle S Pen (BLE, boîte de réception) Housse de clavier, couverture de livre, housse de protection

prix et disponibilité

La gamme Galaxy Tab S8 sera disponible en précommande à partir du 9 février et arrivera officiellement sur le marché le 25 février. Les utilisateurs qui précommandent la Galaxy Tab S8 Ultra peuvent recevoir la nouvelle coque de clavier et ceux qui optent pour la Tab S8 ou la Tab S8+ peuvent recevoir la coque de clavier Slim. Samsung Care+, un service de garantie dédié aux accidents, aux réparations et plus encore, sera disponible pour la nouvelle Galaxy Tab S8 sur certains marchés.

Les appareils Samsung Galaxy Tab S8 Ultra seront disponibles avec un prix de vente conseillé à partir de 1229,90 € ; Galaxy Tab S8+ à partir de 1019,90 € et la Galaxy Tab S8 à partir de 809,90 €.