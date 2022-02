Nous avons testé des autocollants pour clavier : différentes langues ne sont plus un problème

L’achat d’ordinateurs portables ou de simples claviers sur le marché étranger est de plus en plus courant. Que ce soit en raison de la baisse des prix ou simplement à cause de l’exclusivité du produit, la langue du clavier est quelque chose qui, pour certains utilisateurs, passe au second plan… mais il y en a d’autres qui ne renoncent pas à avoir une langue PT-PT. Pour ceux-ci, la solution peut être de placer des autocollants avec la bonne langue.

Nous avons donc essayé de suivre ce processus et de convertir la langue du clavier EN-US en PT-PT. Le résultat est excellent.

Pour ceux qui ne sont peut-être pas conscients des différences de langue (ou disposition) des claviers, chaque langue a des emplacements différents pour différentes touches. Par exemple, les caractères « Ç », « º » et « ^ » n’existent pas dans la langue américaine, et des dizaines de caractères sont disposés sur différentes touches, notamment dans les symboles au-dessus des chiffres.

Cependant, si un clavier PT-PT est défini dans le système d’exploitation utilisé, même si c’est EN-US, les touches rempliront la fonction correspondant à la langue choisie, même si ce caractère n’y est pas dessiné. La dernière étape consiste à mettre un autocollant de haute qualité et résistant, de manière à ce que son existence passe complètement inaperçue. Le résultat est une conversion de la langue du clavier.

Nova Informática, qui produit des films auto-adhésifs de différentes couleurs, tailles et langues, nous a envoyé les modèles standards qui s’adaptent à tous les claviers. C’est un produit fabriqué au Portugal, utilisant d’excellents matériaux qui offrent résistance, durabilité, facilité d’application et, surtout, un aspect final très agréable.

Les modèles disponibles

Il existe 9 modèles qui couvrent l’écrasante majorité des claviers utilisés au Portugal. Avec des tailles de touches variant entre 14 x 14 mm, 13 x 13 mm et 11 x 13 mm, elles sont disponibles en noir et blanc (Windows et Mac) et aussi en argent (celui-ci uniquement en langage PT 13 x 13 mm).

Différentes langues sont également disponibles, à savoir l’espagnol, le français et, bien sûr, le portugais.

Placement simple et rapide

S’il y a une chose simple à faire, c’est coller des autocollants. Bien sûr, cela peut être fait plus ou moins parfaitement, mais c’est là que la compétence et la rigueur voulue entrent en jeu.

Le placement des autocollants n’a pas besoin d’être complet. Pour minimiser les modifications de l’apparence du clavier, vous pouvez choisir de placer uniquement les touches qui diffèrent d’une langue à l’autre. En effet, en y regardant de plus près, il est possible de remarquer qu’il y a un autocollant posé sur la touche, soit à cause de la différence de luminosité, soit à cause de la découpe.

Cependant, bien sûr, vous pouvez coller l’intégralité des autocollants, ce qui non seulement protégera les touches d’origine, mais apportera également plus d’uniformité à l’apparence du clavier.

Dans l’image suivante, vous pouvez voir « l’avant » et « l’après ».

Notez que ce n’est que dans la couleur argentée qu’une légère nuance dans la différence de couleur est remarquée, pour des raisons évidentes. Cela ne se produit pas en blanc ou en noir.

Le prix

Ce n’est pas cher. Pour seulement 4 €, vous pouvez acheter n’importe quel clavier autocollant complet, parmi les options disponibles. L’affranchissement se fait par courrier ordinaire, à partir de 0,65 €.

Autocollants clavier