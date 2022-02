Des implants électroniques font remarcher trois paraplégiques

La technologie et l’électronique ont été de solides alliés dans le secteur de la santé. Selon des informations récentes, trois paraplégiques ont remarcher grâce à des implants électroniques.

Les hommes étaient devenus paraplégiques dans des accidents de moto, mais heureusement, grâce à une chirurgie de la moelle épinière au cours de laquelle ils ont reçu des implants électroniques, ils ont pu remarcher.

Implants électroniques : pendant la chirurgie, 16 électrodes sont insérées dans la moelle épinière

Trois personnes devenues paraplégiques dans des accidents de moto ont réussi à remarcher. Tout s’est passé après une opération de la moelle épinière au cours de laquelle ils ont reçu des implants électroniques, selon le journal espagnol El País.

Selon ce qui a été révélé, lors de la chirurgie, 16 électrodes sont introduites dans la moelle épinière, ce qui aide à rétablir le mouvement chez les personnes atteintes de lésions médullaires. L’opération dure quatre heures. Les électrodes envoient des impulsions électriques le long de la moelle épinière, qui relie le cerveau aux membres inférieurs.

Les électrodes sont connectées à un ordinateur avec un système d’intelligence artificielle qui reproduit les impulsions nécessaires pour, par exemple, marcher ou faire du vélo spécial.

En 2014, l’équipe suisse a testé le système sur des souris domestiques et deux ans plus tard sur des singes. En 2018, il était temps de l’appliquer à un paraplégique de 20 ans qui, grâce à cette stimulation et avec l’aide d’un déambulateur, a pu remarcher.

Les électrodes et les câbles ont été fabriqués spécialement pour cette étude et en tenant compte des blessures particulières de chaque participant.

En plus de cette étude/méthode, il y a deux autres nord-américains qui utilisent des systèmes de stimulation électrique. Les lésions de la moelle épinière commencent à être considérées comme réversibles.