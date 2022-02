Références à ‘realityOS’ trouvées dans le code source d’Apple

Conclusion : le prochain casque de réalité mixte d’Apple sera piloté par un système d’exploitation personnalisé appelé realityOS, ont découvert les développeurs. Le schéma de dénomination a du sens, du moins sur le papier, car Apple a donné des noms similaires à ses autres systèmes d’exploitation, notamment iPadOS et watchOS.

Des références au système d’exploitation, qui porterait le nom de code Oak, ont été trouvées dans les journaux de téléchargement de l’App Store et dans le code open source.

« #si TARGET_FEATURE_REALITYOS » Eh bien. Cela le confirme au moins 1) a son propre système d’exploitation et ses propres binaires, et 2) a un simulateur realityOS https://t.co/6a25kWshXR pic.twitter.com/RyF5O5gFjg – Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 9 février 2022

Mark Gurman de Bloomberg dans un rapport de 2017 a déclaré qu’Apple développait un système d’exploitation personnalisé pour son casque appelé rOS, abréviation de système d’exploitation de réalité. Dans une histoire de suivi en 2020, Gurman a déclaré qu’Apple souhaitait créer son propre App Store pour la plate-forme « en mettant l’accent sur les jeux et la possibilité de diffuser du contenu vidéo, tout en servant également de sorte d’appareil de communication de très haute technologie ». pour les réunions virtuelles.

Apple prévoyait de lancer son premier casque en 2021 et de l’expédier cette année, mais a rencontré des problèmes de conception. Des sources ont déclaré que les ingénieurs rencontraient des problèmes avec la caméra et le logiciel de l’appareil, et étaient également aux prises avec des problèmes de dissipation thermique.

Le casque devrait être alimenté par une paire de puces haut de gamme de style M1 et permettre aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre les modes AR et VR.

Comme toujours, il est important d’aborder de telles rumeurs avec une bonne dose de scepticisme et de se rappeler que rien n’est officiel tant qu’il ne sort pas de la bouche du cheval. Cela dit, ceux qui seraient proches du projet affirment qu’Apple vise maintenant la WWDC de cette année en juin pour dévoiler le projet.