Samsung Galaxy S22 Ultra : la gamme Note est désormais Ultra

Samsung vient de présenter son Galaxy S22 Ultra, un appareil qui réunit le meilleur de deux smartphones historiques. Nous parlons de la puissance de la ligne Note et de la qualité et des performances professionnelles du système de caméra S line.

Netcost-security.fr a déjà eu accès à cet équipement et montrera ce qu’il a d’unique, ainsi que de le montrer en images. Venez voir ce que Samsung a préparé pour le Galaxy S22 Ultra.

Avec le nouveau Galaxy S22 Ultra, Samsung cherche à établir une nouvelle norme dans la catégorie des smartphones haut de gamme. Avec un S Pen intégré, des capacités avancées de vidéo et de photographie de nuit et une longue durée de vie de la batterie, il s’agit de l’appareil Ultra le plus puissant jamais créé par la marque.

L’appareil le plus puissant de la gamme Galaxy S

Pour la première fois, le S Pen, l’une des fonctionnalités préférées des utilisateurs de Note, sera intégré à un appareil de la gamme S. Totalement renouvelé. c’est le S Pen le plus rapide et le plus réactif jamais développé. Avec 70 % de latence en moins, vous pouvez écrire et dessiner plus naturellement sur l’écran de votre S22 Ultra et explorer les applications de nouvelles façons.

Avec cette aide unique, le S22 Ultra devient plus qu’un simple smartphone. Il intègre tout ce que la ligne Note avait dans sa genèse tout en offrant de nouvelles façons d’explorer le côté le plus créatif des utilisateurs et leur productivité. Le résultat est une expérience mobile pas comme les autres.

Avec des objectifs photographiques parfaitement intégrés et un cadre métallique élégant qui crée un effet miroir, le Galaxy S22 Ultra représente l’aspect et la convivialité les plus haut de gamme de Samsung.

Le verre luxueux et la finition mate ajoutent une touche d’élégance à la disposition fluide et linéaire du S22 Ultra – y compris les contours emblématiques du Galaxy Note – le tout enveloppé dans un design épuré.

Aussi durable qu’époustouflant, le Galaxy S22 Ultra sera disponible en quatre couleurs inspirées de la nature. On parle du Phantom Black, du Phantom White, du Green et du nouveau S22 Ultra Burgundy.

Capturez des photos et des vidéos de jour comme de nuit

Avec le Galaxy S22 Ultra, vous pouvez capturer n’importe quelle image et la préparer instantanément, dans toutes les conditions d’éclairage. Les fonctionnalités avancées de Nightography, disponibles sur toute la famille d’appareils S22, vous permettent de capturer des vidéos plus nettes et plus nettes, que vous tourniez avec la caméra avant ou la caméra arrière, que vous enregistriez de jour ou de nuit.

Le S22 Ultra est doté d’un capteur de 2,4 um, le plus grand capteur de pixels jamais conçu par Samsung, permettant à vos objectifs de capturer plus de lumière et plus de données, optimisant ainsi l’éclairage et les détails de n’importe quelle prise de vue.

De plus, l’objectif en verre super clair avancé du S22 Ultra vous aide à capturer des vidéos de nuit plus fluides et plus nettes sans aucun problème. La fonction de cadrage automatique garantit également que l’appareil photo capture toujours exactement ce qu’il veut et qui il veut, qu’il s’agisse d’une ou de dix personnes.

Avec une capacité de zoom qui permet un zoom 100x, le Galaxy S22 Ultra n’est pas seulement l’appareil photo le plus puissant de Samsung, c’est aussi le plus intelligent. Doté de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA comme le mode Portrait, ce smartphone est conçu pour transformer chaque photo en contenu professionnel.

Grâce aux capacités robustes du système de caméra intelligent du S22 Ultra, votre appareil fera tout le travail lourd et vous aidera à capturer de superbes photos et vidéos dans toutes les conditions d’éclairage.

Comme d’autres modèles, le Galaxy S22 Ultra offre un accès exclusif à l’application Expert RAW, qui propose un ensemble complet d’outils d’édition intégrés à l’appareil photo qui offrent une expérience de type DSLR et vous permettent de profiter d’un contrôle plus créatif.

Avec la possibilité d’enregistrer des photos au format RAW jusqu’à 16 bits, vous pouvez avoir plus de contrôle sur vos modifications avec plus de données à partir de vos images.Comme un appareil photo reflex numérique, vous pouvez éclaircir ou assombrir vos photos avec les paramètres ISO et de vitesse d’obturation, régler le blanc équilibrez pour rendre votre photo plus chaude ou plus froide, et faites la mise au point manuellement sur le sujet souhaité pour obtenir vos images exactement comme vous le souhaitez.

Puissance et performances inégalées

Le Galaxy S22 Ultra est conçu pour rendre les journées de travail plus productives. Il fait partie de la première gamme Galaxy S à être équipée du dernier processeur 4 nm, qui alimente le traitement AI et ML le plus avancé de Samsung. Il comprend également le Wi-Fi 6E, jusqu’à deux fois plus rapide que le Wi-Fi 6.

Cela signifie que vous pouvez profiter de performances inégalées dans toutes vos applications les plus utilisées, que vous soyez en train de jouer, de diffuser ou de travailler. Toute cette puissance fonctionne avec la puissante batterie du Galaxy S22 Ultra, vous offrant plus d’une journée complète d’utilisation après une charge complète.

Galaxy S22 Ultra – Spécifications

Galaxy S22 Ultra Écran Bord QHD+ de 6,8 pouces AMOLED dynamique 2X Taux de rafraîchissement super lisse de 120 Hz (1 ~ 120 Hz) Taux de réponse tactile de 240 Hz en mode jeu Amplificateur de vision Eye Comfort – Protection contre la lumière bleue basée sur l’IA Sécurité Impression numérique par ultrasons Dimensions et poids 77,9 X 163,x3 X 8,9 mm, 229 g chambres Ultra grand angle 12MP – F2.2, FOV 120˚ Grand angle 108 MP – AF double pixel, F1.8, FOV 85˚ Téléobjectif 10MP – Zoom optique 3x, F2.4, FOV 36˚ Téléobjectif 10MP – Zoom optique 10x, F4.9, FOV 11˚ Caméra frontale 40MP – F2.2, FOV 80˚ Processeur Processeur avancé 4nm Mémoire 12 Go + 1 To 12 Go + 512 Go 12 Go + 256 Go 8 Go + 128 Go Tambours Chargement 5 000 mAh Jusqu’à 45 W filaire 15 W sans fil Partage d’alimentation sans fil USB-IF SEUL androïde 12 Une interface utilisateur 4.1 Réseau et connectivité 5G LTE, Wi-Fi 6E Wi-Fi Direct Bluetooth® v5.2 Payer avec NFC Samsung Pay avec NFC capteurs Capteur d’empreintes digitales à ultrasons accéléromètre baromètre capteur gyroscopique capteur géomagnétique capteur hall Capteur de proximité détecteur de lumière ambiante résistance à l’eau IP68

Le S22 Ultra prend également en charge une charge ultra-rapide de 45 W, de sorte qu’il peut enregistrer plus de 50 minutes de vidéo après une charge de 10 minutes. Travaillez, jouez, regardez des vidéos et plus encore, avec la puissance qui vous permet de rester connecté.

Que vous regardiez du contenu ou que vous créiez le vôtre, l’écran immersif Dynamic AMOLED 2X Adaptive 120 Hz de 6,8 pouces du Galaxy S22 Ultra donne vie à tout cela avec des détails éblouissants et plus lumineux que jamais, avec une luminosité de 1 750 nit.

De plus, la technologie Vision Booster permet à l’écran du Galaxy S22 Ultra d’ajuster intelligemment la luminosité tout au long de la journée, vous garantissant ainsi la meilleure vue possible de votre contenu même en plein soleil.

Une sécurité à laquelle vous pouvez faire confiance

La gamme Galaxy S22 est protégée par la puissante plate-forme de sécurité Knox Vault de Samsung, qui comprend un processeur et une mémoire sécurisés qui isolent complètement les données sensibles telles que les mots de passe, la biométrie ou les clés Blockchain du système d’exploitation principal du téléphone.

Le panneau de contrôle de la confidentialité et l’indicateur d’interface utilisateur permettent de voir facilement quelles applications accèdent à vos données et à votre appareil photo, afin que vous puissiez décider d’accorder ou de refuser l’autorisation pour chaque application.

La gamme Galaxy S22 introduit également de nouvelles fonctionnalités de sécurité, notamment la microarchitecture ARM, qui aide à prévenir les cyberattaques contre votre système d’exploitation et votre mémoire.

De plus, la gamme Galaxy S22 apporte le Samsung Wallet. Ce portefeuille virtuel combine le paiement numérique, la carte d’identité, les clés et la gestion des actifs dans un seul outil pour simplifier vos routines, de la présentation de votre carte d’étudiant à la compilation des documents de voyage avant un vol.

Disponibilité

Le nouvel équipement sera disponible sur notre place de marché en pré-achat à partir du 9 février. Le Galaxy S22 Ultra sera disponible sur le marché à partir du 25 février et les autres modèles de la série à partir du 11 mars.

Cet appareil sera disponible dans les couleurs suivantes et avec les options de mémoire suivantes : Galaxy S22 Ultra : Phantom Black, Phantom White, Green et Burgundy, en 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To avec les modèles 8 Go et 12 Go de RAM.

En termes de prix, le Galaxy S22 Ultra débutera à 1279,99 €, pour le modèle 128 Go et 8 Go de RAM. Dans les modèles suivants, le prix sera plus élevé.