Samsung Galaxy S22 et S22+ : des expériences photo révolutionnaires de jour comme de nuit

En plus du modèle Ultra, Samsung a également dévoilé les Galaxy S22 et S22+, deux nouveaux smartphones phares qui alimentent la créativité et l’expression de soi.

Comme le modèle précédent, ces deux smartphones promettent des expériences photo révolutionnaires de jour comme de nuit. Apprenons à en savoir plus sur ces deux propositions de Samsung.

Les Galaxy S22 et S22+ introduisent des caméras dynamiques avec un traitement d’image intelligent avancé pour rendre chaque instant épique. Construits avec un design audacieux, les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour être élégants mais aussi respectueux de l’environnement.

Menez la nuit avec l’appareil photo le plus intelligent de Samsung à ce jour

Les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour offrir un nouveau niveau d’expérience photo qui permet aux gens de se connecter où qu’ils soient. Grâce aux nouvelles fonctionnalités révolutionnaires de Nightography de la série Galaxy S22 – telles que le capteur 23 % plus grand que les S21 et S21+ et la technologie Adaptive Pixel – nous avons découvert un appareil photo conçu pour laisser entrer plus de lumière, dessiner des détails et capturer des couleurs qui faites ressortir votre contenu, même dans le noir.

Le Galaxy S22 et le S22+ sont tous deux conçus avec un puissant appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP et un objectif ultra-large de 12 MP, permettant d’obtenir des images de haute qualité à chaque fois.

Lorsque vous filmez des vidéos avec des amis, la nouvelle fonction de cadrage automatique détecte et suit jusqu’à 10 personnes et ajuste automatiquement la mise au point de l’appareil photo pour capturer clairement tous les éléments. Les deux appareils sont alimentés par la technologie VDIS avancée, minimisant les vibrations pour des images fluides et nettes, même lorsque vous êtes en déplacement.

Les Galaxy S22 et S22+ sont également équipés de la dernière technologie AI de Samsung pour faire passer vos photos au niveau supérieur. Il est donc facile de prendre des photos parfaites en mode Portrait avec la nouvelle carte de profondeur stéréo AI, rendant les portraits meilleurs que jamais avec les moindres détails nets et clairs grâce à un algorithme AI sophistiqué.

Il en va de même pour votre ami à fourrure préféré : avec le nouveau mode Portrait du Galaxy S22/S22+, vous pouvez empêcher la fourrure de votre animal de se fondre dans l’arrière-plan, ce qui vous permet de toujours obtenir la meilleure photo.

Puissance et performances qui accompagnent votre vie

Du travail à la maison, les Galaxy S22 et S22+ sont conçus pour vous aider même les jours les plus chargés avec le tout premier processeur 4 nm inclus dans un smartphone Galaxy. Il alimente le traitement le plus avancé à ce jour en IA et ML, offrant des performances inégalées pour répondre à tous vos besoins de streaming et de productivité.

De plus, l’analyse du comportement du réseau simplifie les performances de vos applications en détectant automatiquement l’application que vous utilisez pour diriger le plus de puissance – il n’a donc jamais été aussi facile de naviguer sur le Web ou de parcourir vos applications préférées.

Un processeur ultra-rapide nécessite une puissance maximale pour suivre le rythme. Le Galaxy S22 comprend une batterie robuste toute la journée et une charge rapide de 25 W. D’autre part, le Galaxy S22+ possède une batterie super puissante qui peut durer plus d’une journée sur une seule charge complète. Le Galaxy S22+ offre également une charge ultra-rapide de 45 W, vous n’avez donc pas à perdre de temps lorsque votre batterie est faible.

Galaxy S22 / Galaxy S22+ – Spécifications

Galaxy S22 et Galaxy S22+ Galaxie S22 Galaxie S22+ Écran Écran FHD+ de 6,1 pouces Affichage dynamique AMOLED 2X Taux de rafraîchissement super lisse de 120 Hz (10 ~ 120 Hz) Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu Amplificateur de vision Eye Comfort Shield avec contrôle de la lumière bleue basé sur l’IA Écran FHD+ de 6,6 pouces Affichage dynamique AMOLED 2X Taux de rafraîchissement super lisse de 120 Hz (10 ~ 120 Hz) Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu Amplificateur de vision Contrôle de la lumière bleue basé sur l’intelligence artificielle Eye Comfort Shield Sécurité Empreinte digitale ultrasonique Dimensions et poids 70,6 x 146,0 x 7,6 mm, 168 g 75,8 × 157,4 × 7,6 mm, 196 g Caméra Ultra grand angle 12MP – F2.2, FOV 120˚ Grand angle 50 MP – AF double pixel, OIS, F1.8, FOV 85˚ Téléobjectif 10MP – Zoom optique 3x, OIS, F2.4, FOV 36˚ Caméra frontale 10MP – F2.2, FOV 80˚ PA Processeur avancé 4nm Mémoire 8 + 256 Go 8 + 128 Go Tambours 3 700 mAh 4 500 mAh Chargement 25W Filaire 15 W sans fil Partage d’alimentation sans fil Conforme USB-IF Jusqu’à 45 W filaire 15 W sans fil Partage d’alimentation sans fil Conforme USB-IF SEUL androïde 12 Une interface utilisateur 4.1 réseau et connectivité 5G LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6 (Galaxy S22 Wi-Fi Direct Bluetooth® v5.2 capteurs Capteur d’empreintes digitales à ultrasons accéléromètre baromètre capteur gyroscopique capteur géomagnétique capteur hall Capteur de proximité détecteur de lumière ambiante résistance à l’eau IP68

Diffuser un film ou votre émission préférée sera encore plus beau sur les superbes écrans des Galaxy S22 et S22+. Les deux appareils sont équipés d’un écran AMOLED dynamique 2x adaptatif à 120 Hz, conçu pour offrir le meilleur gameplay et divertissement.

Que vous choisissiez l’écran Galaxy S22 haut de gamme de 6,1 pouces ou le Galaxy S22+ de 6,6 pouces, chaque écran est doté de la technologie intelligente Vision Booster qui ajuste automatiquement l’affichage aux conditions d’éclairage autour de vous et améliore le contraste des couleurs, afin que vous puissiez profiter de la meilleure vue possible de votre contenu.

De plus, les améliorations des performances matérielles ont amélioré la luminosité de l’écran – le S22 a une capacité de luminosité de 1 300 nit tandis que le S22+ présente un pic de 1 750 nit.

Les S22 et S22+ garantissent également la possibilité de rester connecté et en contact avec ceux qui en ont besoin. Grâce au partenariat avec Google, vous pouvez profiter du partage de contenu via Google Duo, que vous regardiez des photos dans la Galerie avec des amis ou que vous écriviez des notes lors d’une réunion avec des collègues de Samsung Notes – même si vous êtes absent.

Conçu à la perfection et construit pour durer

Les Galaxy S22 et S22+ présentent tous deux le design emblématique de la série S, avec une conception de découpe de ventilateur favorable qui intègre parfaitement l’appareil photo au boîtier. Pour créer un look plus élégant et raffiné, Samsung a construit les deux appareils avec un écran plat distinctif, avec un verre luxueux et une finition mate.

Désormais, le boîtier de la caméra de la série S est conçu pour correspondre à la couleur du corps de l’appareil avec un cadre métallique mince et symétrique pour un look non coupé. Le résultat est un design équilibré unifié, moderne et élégant. Les Samsung Galaxy S22 et S22+ sont tous deux disponibles en Phantom Black, Phantom White, Green et Pink Gold.

Et ce design époustouflant est conçu pour durer : la série Galaxy S22 comprend les appareils mobiles les plus durables de Samsung. Les Galaxy S22 et S22+ sont les premiers modèles de la série S fabriqués avec Armor Aluminium – le cadre en aluminium le plus solide qui vous permet d’emporter votre téléphone partout en toute tranquillité.

La série Galaxy S22 comprend également les premiers smartphones équipés du dernier Corning® Gorilla® Glass Victus®+. Ainsi, les appareils de la série S22 sont équipés de ce verre résistant à l’avant et à l’arrière, vous n’avez donc pas à vous soucier autant des chutes accidentelles.

Mais nous savons que la véritable durabilité n’est pas qu’une question de matériel. Dans le cadre de notre engagement à offrir aux utilisateurs les meilleures performances et expériences mobiles possibles, l’ensemble de la série Galaxy S22 prendra en charge jusqu’à quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android.

Désormais, des millions d’utilisateurs Galaxy peuvent profiter plus longtemps des dernières nouveautés en matière de sécurité, de productivité et d’autres nouvelles fonctionnalités. Samsung étendra cet effort à toute la gamme de produits pour s’assurer qu’il est entièrement pris en charge dans l’ensemble de son écosystème Galaxy.

Avec la série Galaxy S, il est également possible d’adapter le téléphone à votre style. Vous pouvez utiliser la nouvelle interface utilisateur One UI de Samsung, qui est simple et intuitive pour personnaliser l’écran d’accueil et le widget.

Personnalisez les couleurs des icônes, les widgets, la palette de couleurs selon vos préférences personnelles et créez une expérience mobile entièrement personnelle. Une interface utilisateur vous donne également un accès facile à des tonnes d’emojis, de GIF et d’autocollants directement sur votre clavier, afin que vous puissiez communiquer instantanément exactement ce que vous ressentez sans taper un seul mot.

Disponibilité

Les préventes commencent le 9 février pour les Galaxy S22 et Galaxy S22+ qui seront largement disponibles sur le marché domestique à partir du 10 mars dans la boutique Samsung et les distributeurs :

Galaxy S22/22+ : Phantom Black, Phantom White, Green et Pink Gold en versions 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM.

En termes de prix, le Galaxy S22+ débutera à 1079,99 €, pour le modèle 128 Go et 8 Go de RAM. Le Galaxy S22 aura un prix qui débutera à 879,99 euros.

Galerie