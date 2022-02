Cet appui-tête japonais vous permet de jouer dans des positions inconfortables

WTF ? ! Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise japonaise a examiné les façons dont les gens jouent en dehors des limites des chaises et a proposé un produit bizarre. Le coussin de sommeil Lying Face Down Z, au nom accrocheur, vous permet de profiter de vos titres préférés tout en vous reposant sur le ventre, sur le dos ou sur le côté dans un (semi ?) confort.

Gizmodo Japan et PC Watch (via Kotaku) ont mis en évidence l’article, qui est essentiellement deux coussins attachés à un cadre pour créer une expérience semblable à une table de messages, les utilisateurs s’écrasant le visage entre deux coussinets alors qu’ils sont allongés sur le devant. Comme il se trouve à un angle de 45 degrés, il peut être utilisé pour jouer à des jeux sur des appareils mobiles, utiliser un téléphone, lire un livre et même manger, ce qui ne peut certainement pas être bon pour vous.

昼食中のぐぅたら社員を発見(゚ω゚)! https://t.co/168mcEcpub pic.twitter.com/Zir9jJsBAW – サ ン コ ー レ ア モ ノ シ ョ ッ プ 公 式 (@thanko_web) 7 février 2022

L’appui-tête peut également être utilisé par ceux qui veulent essayer de jouer de leur côté, pour quelque raison que ce soit, mais s’attendent à un bras engourdi au bout d’une dizaine de minutes. Quant aux personnes qui préfèrent un style traditionnel allongé sur le dos, il semble assez confortable dans cette position car il soutient votre tête/cou vers le haut. Cela pourrait le rendre meilleur qu’un coussin normal, bien qu’il soit difficile d’imaginer à quel point l’appuie-tête fonctionne sur un lit ou un canapé plutôt que sur un sol plus stable, comme le montrent toutes les images.

Compte tenu de la gamme de produits «gamer» déconcertants à venir du Japon, généralement le travail de Bauhutte, l’appuie-tête est là-haut avec certains des meilleurs. Nous avons vu le lit du joueur, qui n’est en réalité qu’un lit normal avec plusieurs objets placés à l’extérieur ; un masseur pour les mains pour ceux qui souffrent de crampes de souris/clavier/Pornhub ; le matelas de jeu, mieux connu sous le nom de matelas ; et une grenouillère de joueur dotée d’un «Drop Seat System 6.0» pour des pauses faciles dans la salle de bain.

Le coussin de sommeil couché face vers le bas Z est au prix de 6 980 yens (60 $). On ne sait pas encore s’il sera disponible en dehors du Japon.