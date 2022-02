La majorité utilise des cartouches d’encre blanches compatibles dans leurs imprimantes

Les imprimantes sont des équipements qui font partie de n’importe quel bureau. Et de nombreux utilisateurs continuent de les acheter également pour un usage domestique.

À cet égard, dans notre dernière question hebdomadaire, nous voulions savoir si nos lecteurs utilisent des cartouches d’encre en marque blanche d’origine ou compatibles dans leurs imprimantes. Voyons donc les résultats.

Votre imprimante utilise-t-elle des cartouches d’encre blanches d’origine ou compatibles ?

Après avoir terminé la question de la semaine dernière, suit maintenant la divulgation de tous les résultats à travers l’analyse des 2 519 réponses obtenues.

Les résultats montrent que la majorité des lecteurs, avec 51 % des votes, ont répondu qu’ils utilisent des cartouches d’encre compatibles en marque blanche dans leurs imprimantes (1 278 votes). À leur tour, 36% des participants ont mentionné qu’ils utilisaient les cartouches d’encre d’origine (900 votes) et les 13% restants ont choisi l’option « les deux » (341 votes).

Résultats du graphique

Pour une meilleure perception visuelle, suivez le graphique avec les résultats.

Dans les commentaires, de nombreux lecteurs affirment qu’il est préférable de toujours opter pour des cartouches d’encre d’origine. Cependant, de nombreux avis indiquent que les modèles compatibles sont de haute qualité, et jusqu’à présent, il n’y a rien à redire. De plus, ils soulignent l’avantage d’être moins chers. Je souligne un commentaire curieux qui disait que « les cartouches d’encre d’origine sont plus chères que le médicament« .

D’autre part, certains utilisateurs ont également mentionné qu’ils avaient choisi de passer aux imprimantes laser ou qu’ils avaient renoncé à ces équipements, finissant par recourir à des magasins spécialisés chaque fois qu’ils avaient besoin d’imprimer un document.

Mais si vous n’avez pas répondu à notre question, dites-nous maintenant si vous utilisez des cartouches d’encre blanches d’origine ou compatibles dans votre imprimante.

