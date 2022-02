Minecraft reçoit plusieurs nouvelles

Minecraft est à féliciter ! C’est parce que Minecraft Dungeons a déjà atteint la barre des 15 millions de joueurs.

Cependant, il a en outre été annoncé que Minecraft s’était associé à la marque Puma.

Minecraft continue d’avoir le don d’innover et de rester au top de la vague. 10 ans après la sortie du jeu, Minecraft continue de cartonner et reste un jeu extrêmement populaire.

Le jeu de Mojang Studios, Minecraft, continue d’être une success story et sur ses quelque 10 ans d’existence, il a déjà connu plusieurs améliorations, du contenu et même plusieurs titres avec le sceau Minecraft, comme Minecraft Dungeons ou Minecraft Story.Mode, par example.

Récemment, Minecraft a annoncé que Minecraft Dungeons avait déjà dépassé les 15 millions de joueurs dans le monde, ce qui peut être considéré comme une étape très excitante. Pour vous donner une idée, c’est plus que la population du Portugal.

Cette étape sera désormais célébrée avec un événement en jeu, le Festival de glace, qui aura lieu du 8 au 22 février. Entre le 8 et le 22 février, les joueurs peuvent participer à l’événement en jeu, avec de nouveaux défis, des étages thématiques dans la tour et des épreuves familiales saisonnières de l’événement Chills and Thrills de l’année dernière. Les aventuriers recevront également Cape Iceologer s’ils se connectent à tout moment après le 8 février.

Pendant ce temps, il a également été partagé que Minecraft publie le DLC PUMA x Minecraft Sprint Dash et un pack de skins. En lançant sur le marché Minecraft, les joueurs de Bedrock peuvent parcourir trois cartes uniques, dont la ville, l’Arctique et la jungle inspirée de PUMA. Sur la carte, les joueurs peuvent améliorer leur équipement pour se déplacer plus rapidement, monter de niveau avec style, collecter des trophées contre des amis et découvrir des surprises passionnantes en cours de route, notamment en visitant une boutique en ligne PUMA pour plus de 20 nouveaux skins inspirés de PUMA.

Minecraft et la cyberéducation

Dans un autre chapitre, Minecraft: Education Edition a publié un nouveau cours sur la sécurité Internet pour les enfants afin de célébrer la journée Safer Internet.

Pour célébrer demain le Safer Internet Day, Minecraft a lancé aujourd’hui CyberSafe: Home Sweet Hmm, une nouvelle aventure conçue pour aider les jeunes à reconnaître les menaces courantes sur Internet, à élaborer des stratégies pour se protéger et protéger leurs informations, et où aller s’ils ont besoin d’aide.

Dans cette aventure, les joueurs avancent à travers quatre piliers de la cybersécurité, de la vérification de l’identité de leurs contacts et de la protection de leurs mots de passe à la prévention du phishing et à la prévention des stratagèmes frauduleux. L’aventure est une façon amusante et créative pour les 7-12 ans d’apprendre la sécurité et la cybersécurité en ligne tout en jouant dans leur univers de blocs préféré.

L’aventure est maintenant disponible gratuitement pour les utilisateurs de Minecraft: Education Edition et sera disponible en mars pour tous les joueurs via le Minecraft Marketplace dans Bedrock Edition. Regardez la bande-annonce de cette aventure ici et profitez de ce dossier d’actifs pour vous aider dans cette couverture.