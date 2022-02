Toshiba prévoit de lancer des disques durs de 30 To en 2023

Bien que l’on ne parle plus autant de Toshiba qu’il y a quelques années, la vérité est que la marque japonaise est toujours très active et, récemment, elle en a montré plus que la preuve en annonçant qu’elle augmenterait sa capacité de production.

Mais selon les données maintenant révélées, Toshiba prévoit de lancer des disques durs d’une capacité de 30 To dès l’année prochaine 2023.

Toshiba veut lancer un disque dur de 30 To l’année prochaine

Selon les informations, Toshiba a présenté la feuille de route de ses produits lors d’une réunion qu’il a eue avec ses investisseurs au Japon. Lors de cette même réunion, Hiroyuki Sato, PDG de sa filiale Toshiba Electronics Devices & Storage Corporation, a révélé que l’entreprise continuera de parier sur unités de stockage mécaniques, communément appelées disques durs.

En outre, la société a déclaré qu’il était prévu de lancer des disques durs d’une capacité de 26 To toujours au cours de cette année 2022. Mais les objectifs sont encore plus ambitieux car la marque japonaise a l’intention que déjà dans la seconde moitié de l’année prochaine 2023 leur disque dur des disques d’une capacité de stockage de 30 To arrivent sur le marché.

Et si ces plans semblent déjà attrayants, à partir de l’image de la feuille de route, nous pouvons voir que les objectifs de Toshiba ne s’arrêtent pas là. C’est-à-dire qu’à la mi-2025, la marque a l’intention d’avoir développé des disques durs d’une capacité de 35 To et, à partir de 2026, le plan est d’avoir sur le marché ses disques durs avec une capacité incroyable de 40 To de stockage.

Cependant, pour que ces plans soient réalisables, la marque japonaise utilisera de nouvelles technologies de stockage de données.

Toshiba propose actuellement une grande variété de modèles de disques durs ciblant divers segments de marché. Parmi tous, les entreprises, les centres de données, la consommation domestique, les solutions mobiles, parmi tant d’autres, se distinguent.

A lire aussi :