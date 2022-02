Meta dit qu’il ne menace pas de retirer Facebook et Instagram d’Europe

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Meta a répondu aux informations selon lesquelles il menace de fermer Facebook et Instagram en Europe en raison des règles internationales de transfert de données. La société affirme qu’elle ne veut ni n’a menacé de telles actions, bien que son dossier annuel 10-K semble suggérer le contraire.

Des rapports plus tôt cette semaine ont révélé que dans son rapport annuel à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Meta a fait part de ses préoccupations concernant les règles régissant le transfert de données entre les pays, qui sont sous le contrôle des régulateurs.

Une section a déclaré que s’il n’est plus autorisé à utiliser les accords de transfert de données actuels ou des alternatives similaires, Meta « ne sera probablement pas en mesure d’offrir un certain nombre de nos produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram, en Europe ».

Il semble y avoir peu d’ambiguïté dans cette déclaration, même si cela ressemble à une menace vide étant donné ce que Meta perdrait s’il retirait ses services d’Europe. Néanmoins, le vice-président de la politique publique de Meta Europe, Markus Reinisch, écrit que la société « ne menace absolument pas de quitter l’Europe ».

« Meta ne veut pas ou ne « menace » pas de quitter l’Europe et tout rapport qui implique que nous le faisons est tout simplement faux. Tout comme 70 autres entreprises européennes et américaines, nous identifions un risque commercial résultant de l’incertitude entourant les transferts internationaux de données », a expliqué Reinisch. .

« Nous n’avons absolument aucune envie de nous retirer de l’Europe, bien sûr que non. Mais la simple réalité est que Meta, comme de nombreuses autres entreprises, organisations et services, s’appuie sur les transferts de données entre l’UE et les États-Unis pour faire fonctionner notre prestations mondiales. »

Reinisch ajoute que Meta/Facebook a soulevé la question des transferts internationaux de données dans chacun de ses rapports sur les résultats depuis au moins le deuxième trimestre 2018, soulignant les risques pour ses services en Europe et la nécessité de mécanismes de transfert de données sécurisés entre l’UE et les États-Unis.

Alors que Reinisch affirme que Meta n’a jamais menacé de retirer Facebook/Instagram du continent, le message n’indique pas spécifiquement que les services resteront en Europe malgré tout, ni ne mentionne ce qui se passerait si une solution n’était pas trouvée au transfert de données UE-États-Unis. publier.

Meta n’a pas le meilleur des temps en ce moment. Le rapport financier de la semaine dernière a montré que le nombre d’utilisateurs de Facebook avait chuté pour la première fois, faisant chuter le cours des actions et effaçant des milliards de sa valeur. Il a également vendu Diem et a reçu ses toutes premières accusations criminelles, du milliardaire australien Andrew Forrest pour avoir affirmé qu’il n’avait pas empêché diverses publicités frauduleuses d’utiliser son nom et son image.