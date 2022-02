Focus Assist et les notifications dans Windows 11 s’amélioreront avec de nouvelles options

Il y a quelques années, Windows 10 lançait l’Assistant Concentration, équivalent du mode « Ne pas déranger » des téléphones portables. Maintenant, il semble que Windows 11 portera cette option à un autre niveau en ajoutant de nouvelles options de configuration et en augmentant l’intégration avec d’autres applications.

Windows 11 améliorera Focus Assist et la gestion des notifications

Dans la mise à jour Windows 11 2022 (prévue vers octobre), Microsoft inclura plusieurs améliorations à Focus Assist. Dès le départ, cette fonctionnalité s’appellera simplement « Focus ». De plus, nous ne pourrons plus l’utiliser uniquement depuis l’application Alarmes et horloge, mais il sera plutôt intégré à d’autres applications, comme ce sera le cas avec Microsoft Outlook.

Selon germon, nous aurons des options de configuration granulaires. Par exemple, nous pouvons masquer les icônes de notification et clignote sur la barre des tâches pendant les sessions de concentration. De plus, cela nous permettra de masquer les notifications et d’activer ou de désactiver cette fonction dans l’application Alarmes et horloge.

D’autre part, les options de priorité de notification seront plus accessibles dans l’application Paramètres de Windows 11. De cette façon, nous pourrons choisir quelles applications peuvent contourner les restrictions du mode « ne pas déranger » ou, simplement, quelles applications peuvent envoyer notifications à l’utilisateur.

Pour le moment, ces fonctionnalités sont masquées et difficilement accessibles, mais Microsoft a commencé à les déployer dans les dernières versions de la branche Windows Insider Dev. On s’attend à ce que dans les semaines à venir, ceux de Redmond commencent à les tester avec les utilisateurs.