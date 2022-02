Tap to Pay : Bientôt l’iPhone pourra recevoir des paiements directement

Les paiements ne sont pas une nouvelle technologie sur l’iPhone et de nombreux autres produits Apple, ayant émergé avec Tap to Pay. D’une simple pression sur le terminal de paiement, les utilisateurs s’occupent de ce processus, en toute sécurité.

Apple veut pousser ce concept plus loin et donner encore plus de fonctionnalités à l’iPhone et c’est pourquoi il a maintenant annoncé une nouveauté. Bientôt, l’iPhone pourra recevoir des paiements directement, toujours en utilisant Tap to Pay.

Apple va donner de nouvelles fonctions à l’iPhone

Innover et créer de nouvelles technologies est dans l’ADN d’Apple, ce qui s’est vu dans ses nouveaux équipements et produits. Il essaie toujours d’aller plus loin dans ses technologies et ce qu’il a créé.

La preuve en est la nouveauté maintenant présentée, qui a pris le Tap to Pay déjà connu et l’a porté à un nouveau niveau. Il est passé d’un système qui ne facilitait que le paiement des utilisateurs et a créé un système qui permet d’utiliser l’iPhone pour recevoir de l’argent, toujours avec des systèmes sans contact.

Appuyez pour payer, mais maintenant pour recevoir des paiements

Attendu plus tard cette année, le nouvel aspect du Tap to Pay veut transformer un iPhone en terminal de paiement. Ce dernier peut recevoir ces virements depuis un autre iPhone, une Apple Watch, une carte de crédit ou un portefeuille numérique.

Pour assurer la sécurité des transactions, Apple utilisera les mêmes technologies qu’elle a utilisées jusqu’à présent. Ainsi, toutes les communications se feront à l’aide de NFC, quelque chose que l’entreprise contrôle et qui s’ouvrira bientôt aux programmeurs, avec ses API.

Un smartphone se passe de terminal de paiement

Bien qu’il puisse être utilisé par n’importe quel utilisateur, le nouvel aspect du Tap to Pay est plus orienté vers les entreprises. Vous souhaitez créer un moyen sécurisé, privé et simple d’accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de paiement.

Avec un simple iPhone, il sera possible de se passer de tout autre terminal de paiement et de tous les frais associés. Même s’il s’agit désormais d’une nouveauté, cette amélioration aura fait ses premiers pas en 2020, lorsqu’Apple a racheté la société Mobeewave, puis une nouvelle direction a été prise pour le Tap to Pay.