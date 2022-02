Demain, c’est le jour du Galaxy Unpacked : à quoi s’attendre du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra ?

Samsung présentera ses nouveautés demain, à 15h à Lisbonne. La gamme Samsung Galaxy S sera à l’honneur, mais trois nouvelles tablettes Galaxy Tab S8 seront également présentées.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra, si toutes les rumeurs sont confirmées, sera le nouveau « Note » de Samsung, avec prise en charge du S Pen et, par conséquent, les projecteurs seront braqués sur vous. Mais alors, que peut-on attendre de ce nouveau smartphone ?

Samsung Galaxy S22 Ultra : Un nouveau Note arrive

Le Samsung Galaxy S22 Ultra recevra le S Pen dans son intégralité, mettant fin à ce qui était la gamme de smartphones la plus productive du marché, le Galaxy Note. AS Pen, par les teasers officiellement partagés, accueillera des fonctionnalités améliorées d’écriture, de capture de photos et de vidéos et de dessin.

Mais le smartphone qui le recevra sera une machine étonnante, où la productivité parlera plus fort. Pour le confirmer, aucun test n’est nécessaire. On connaît la marque, la puissance du S Pen et on a une petite idée de ce qui nous attend, considérant que les nombreuses rumeurs qui ont circulé sont vraies.

Par exemple, les caméras auront un nouveau module à l’arrière, différent même des autres smartphones de la même gamme, avec quatre capteurs de 108 MP, 10 MP (périscope), 10 MP (téléobjectif) et même 12 MP (ultra large- angle), avec une capacité de prise de vue zoom jusqu’à 100 fois. L’image ci-dessous explique bien ce à quoi on peut s’attendre.

L’écran Dynamic AMOLED 2X aura 6,8″ et une résolution QuadHD+, avec toutes les technologies actuelles les plus avancées ainsi que la réponse S Pen. Il sera disponible en quatre versions 8 Go + 128 Go, 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 12 Go + 1 To , ce dernier étant uniquement pour certains marchés.Pour certains marchés, ce sera également la version équipée du processeur Qualcoom.Pour le monde en général, l’option sera, comme d’habitude, le processeur de sa propre marque, l’Exynos 2200.

Ci-dessous, vous pouvez vérifier les autres spécifications attendues. Demain, nous suivrons l’événement en direct.

Les spécifications attendues