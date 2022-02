Après la polémique, Nvidia renonce à racheter ARM

En septembre 2020, Nvidia a annoncé l’acquisition d’ARM pour une valeur de 40 milliards de dollars. L’accord a subi plusieurs retards et a fait l’objet de nombreuses controverses de la part d’autres entreprises concurrentes du constructeur nord-américain.

Cependant, après tant de temps en veilleuse et plusieurs avancées et revers, Nvidia a décidé de mettre un terme à cette affaire et a renoncé à acheter ARM.

Nvidia annule l’achat d’ARM

Près d’un an et demi après avoir annoncé l’acquisition d’ARM, Nvidia a perdu tout intérêt et a renoncé à l’achat. Par le biais d’une déclaration publique, le fabricant américain a déclaré qu’il clôturait les transactions initialement prévues pour faire avancer l’affaire avec l’achat du géant des puces SoftBank.

ARM est responsable de la conception des puces intégrées à pratiquement tous les meilleurs smartphones et autres appareils mobiles. Et il serait dans l’intérêt de la société graphique GeForce de faire cet achat. Cependant, des « défis réglementaires importants » sont mentionnés comme les principaux obstacles à la poursuite de l’activité.

Et après l’échec, Softbank est déjà en train de définir un plan B et a l’intention de s’introduire en bourse aux États-Unis. A cet effet, la société entend que le changement intervienne à la fin de son exercice social, qui a lieu le 31 mars 2023.

À son tour, et selon Bloomberg, le PDG d’ARM, Simon Segars, a démissionné de son poste en invoquant des raisons personnelles. Il sera ensuite remplacé par René Haas, qui espère que la fin de l’accord contribuera à réorienter l’entreprise.

Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré : « Arm a un brillant avenir et nous continuerons à les soutenir en tant que fier titulaire de licence pour les décennies à venir. »

Après ce dénouement, il sera intéressant de comprendre les réactions des rivaux qui craignaient le deal et, d’autre part, de suivre l’avenir d’ARM.