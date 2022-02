Voici les pays où vous pouvez acheter une Tesla Model 3 moins chère

Actuellement le prix de l’énergie est « à l’heure de la mort ». En effet, si jusqu’à il y a quelques mois, les véhicules électriques (VE) avaient un énorme avantage sur les véhicules thermiques, aujourd’hui, cet avantage n’est plus aussi expressif. Cependant, lorsque vous faites le calcul, un électrique vous aide toujours à économiser beaucoup d’argent. Bien sûr, ces économies commencent dès l’achat. Alors, où est une Tesla Model 3 moins chère ?

Pour répondre à ces questions, une nouvelle étude publiée au Royaume-Uni a détaillé les pays du monde où les véhicules électriques sont les moins chers et les plus chers à l’achat – dans ce cas particulier, une Tesla.

Le choix d’une Tesla Model 3 sera lié au fait qu’il s’agit de l’une des voitures électriques les plus vendues au monde. En fait, Tesla était la marque qui a vendu le plus de voitures électriques au Portugal en 2021.

La Model 3 est la voiture la plus abordable de la gamme actuelle de Tesla. En tant que tel, il est devenu le véhicule électrique le plus vendu au monde à ce jour et a aidé l’entreprise américaine à gagner sur le marché mondial des voitures électriques.

Ce n’est donc pas pour rien que les auteurs de l’étude ont choisi d’analyser et de comparer les prix du modèle 3 dans les pays du monde entier.

Les pays les moins chers et les plus chers pour acheter une Tesla

L’étude décrivant les prix des tramways par pays, classés du moins cher au plus cher, a été réalisée par Confused.com au Royaume-Uni. Outre les véhicules électriques, l’étude compare également les prix mondiaux des SUV, des berlines et des voitures de sport. Cela dit, concentrons notre attention uniquement sur les voitures électriques.

Si les autres modèles et catégories vous intéressent, vous pouvez lire l’étude détaillée complète de Consused.com.

Concernant la méthode utilisée pour cette étude, Confused.com a choisi un véhicule largement disponible à la vente dans le monde entier. L’équipe a obtenu les prix catalogue de ce modèle en visitant le site Web local du fabricant (Tesla) pour chaque pays dans lequel il est vendu. Vous pouvez consulter la liste complète des sources d’études.

Ces prix incluent les taxes et les subventions éventuelles conformément aux politiques de ce pays. Ils sont à jour au moment de l’étude, mais comme on le sait, les prix des Tesla EV fluctuent assez fréquemment, tout comme les taux de change entre les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni.

10 pays où il est moins cher d’acheter une Tesla Model 3

En tête de liste des pays où il est moins cher d’acheter une Tesla Model 3 se trouve Macao, sur la côte sud de la Chine. C’est l’une des régions administratives spéciales de la République populaire de Chine depuis le 20 décembre 1999. Comme nous le savons, avant cette date, Macao a été colonisée et administrée par le Portugal pendant plus de 400 ans et est considérée comme le premier entrepôt ainsi que le dernière colonie européenne en Asie.

Macao est également réputée pour ses célèbres casinos et c’est là que nous avons le prix le moins cher au monde pour acheter une Tesla Model 3.

10 pays où il est plus cher d’acheter une Tesla Model 3

Si dans le tableau précédent nous avons montré les 10 pays où il est moins cher d’acheter une Tesla Model 3, maintenant dans le tableau suivant nous montrons les 10 pays où il est plus cher d’acheter une voiture.

Vous ne serez probablement pas surpris de voir le Portugal dans ce top. C’est parce que nous sommes dans un pays qui impose des impôts, taxant considérablement le marché automobile. Cependant, vous pourriez être surpris par le fait que cette voiture était la plus vendue l’année dernière.

Dans ce tableau, nous voyons Singapour en premier lieu, où un modèle 3 coûte la modique somme de 83 500 $ US. Attention, on parle de la version la moins chère de la Tesla Model 3.

Par conséquent, dans ce pays, le prix est pratiquement le double de celui de ses voisins de Macao.

Au Portugal, une Tesla Model 3 coûte près de 53 mille euros. Même ainsi, plusieurs centaines d’entre eux ont été vendus au cours de l’année écoulée.

Avec cette grille tarifaire, si vous voulez aller à Macao ou en Roumanie, vous pouvez acheter moins cher, au moins acheter, le reste s’additionne toujours.