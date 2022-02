Obtenez le site web parfait pour 0 € (domaine, hébergement et réseaux sociaux)

Vous avez laissé tomber votre idée d’entreprise ou votre projet ? Ça fait mal! C’est la devise de la nouvelle campagne Dominios.pt, qui promet à ses clients un site Web avec un domaine, un hébergement et une intégration aux réseaux sociaux entièrement gratuits.

Découvrez comment tout cela fonctionne.

Créez un site Web gratuit avec tout ce qui est inclus sur Dominios.pt, sans rien payer, BALL, ZERO EUROS et accédez à un site Web intégré aux réseaux sociaux, e-mail, haute performance et sécurité pendant 12 mois et avec ZERO engagements. Toutes les idées sont valables et pour 0€ plus aucune excuse pour sortir votre projet du tiroir et lancer votre site internet.

Par conséquent, si vous avez besoin de créer un site Web pour votre entreprise, votre projet ou votre idée, Dominios.pt a la solution pour vous, sans aucun type d’investissement financier.

Obtenez le site Web parfait pour 0 €, BOULE, ZÉRO, RIEN !

Vous n’avez plus qu’à choisir le domaine idéal pour démarrer votre projet en ligne. Le domaine est le point de départ de votre présence en ligne, vous pouvez choisir le vôtre sur le site Web Dominios.pt et vous inscrire pour 0 € avec le droit à un site Web intégré avec réseaux sociaux, e-mail, hébergement haute performance et sécurité !

Sortez votre idée du tiroir et osez être la prochaine licorne portugaise, en pariant sur la solution de site Web la moins chère au Portugal, avec le label de qualité de Dominios.pt. Tout commence par l’enregistrement d’un domaine gratuit. Chez Dominios.pt, tout ce dont vous avez besoin pour avoir une entreprise prospère est inclus, pendant un an, dans l’enregistrement de votre domaine :

Hébergement Web : Offre de 1 Go d’hébergement pour héberger instantanément votre site ;

Site d’une page : créez facilement un site d’une page avec une navigation verticale ;

Compte de messagerie : un compte de messagerie avec votre nom de domaine afin que vous puissiez recevoir, envoyer et transférer des e-mails de manière professionnelle.

Avec un créateur de site Web moderne, avec des centaines de thèmes au choix, vous pouvez créer un site Web d’une page adapté à différents appareils (PC, smartphone, tablette), même si vous n’avez pas de connaissances techniques, et optimisé pour Google. Découvrez les principales fonctionnalités de votre futur site internet :

Éditeur glisser-déposer : utilisez l’outil de création de site Web pour créer un site Web complet en faisant simplement glisser des images et des widgets sur la page.

Intégrations : intégrez votre site Web à d’autres solutions Web telles que OpenTable, Yelp Reviews, PayPal, Disqus Reviews, etc.

Importateur de contenu : si vous avez déjà un site Web, vous pouvez importer du contenu de votre site Web actuel, vous faisant ainsi gagner un temps précieux.

Optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) : il possède des fonctionnalités qui vous permettent d’améliorer les classements de recherche de votre site, de configurer les textes, les titres, les descriptions de page et les redirections 301.

Formulaires : le générateur de formulaires facilite la création de formulaires de contact, il suffit de les faire glisser et de les déposer à l’endroit souhaité.

Réseaux Sociaux : Avoir un site web intégré aux principaux Réseaux Sociaux.

Dominios.pt, avec plus de 20 ans d’activité et une réputation d’innovation et d’excellence, est le plus grand fournisseur national de services d’enregistrement de domaine sur Internet, d’hébergement de sites Web et de messagerie, de serveurs dédiés, de cloud et de VPS. Plus de 80 000 clients confient leurs services à l’entreprise.

Domaines