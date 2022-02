Ocenaudio est un éditeur audio gratuit et facile à utiliser

Ce logiciel est basé sur Ocen Framework, une bibliothèque puissante développée pour simplifier et standardiser le développement d’applications de manipulation et d’analyse audio sur plusieurs plates-formes. ocenaudio possède également des fonctionnalités puissantes qui plairont aux utilisateurs plus avancés.

Prise en charge des plugins VST

ocenaudio prend en charge les plugins VST (Virtual Studio Technology), donnant à ses utilisateurs l’accès à de nombreux effets. Comme les effets natifs, les effets VST peuvent utiliser un aperçu en temps réel pour faciliter la configuration.

Aperçu en temps réel des effets

L’application d’effets tels que l’égalisation, le gain et le filtrage est une partie importante de l’édition audio. Cependant, il est très délicat d’obtenir le résultat souhaité en ajustant uniquement la configuration des commandes : il faut écouter l’audio traité. Pour faciliter la configuration des effets audio, ocenaudio dispose d’une fonction de prévisualisation en temps réel : vous entendez le signal traité tout en ajustant les commandes.

La fenêtre de configuration des effets comprend également une vue miniature du signal audio sélectionné. Vous pouvez naviguer sur cette vue miniature de la même manière que sur l’interface principale, en sélectionnant les parties qui vous intéressent et en écoutant le résultat de l’effet en temps réel.

Prise en charge multiplateforme

ocenaudio est disponible pour tous les principaux systèmes d’exploitation : Microsoft Windows, Mac OS X et Linux. Des applications natives sont générées pour chaque plate-forme à partir d’une source commune, afin d’obtenir d’excellentes performances et une intégration transparente avec le système d’exploitation. Toutes les versions d’ocenaudio ont un ensemble uniforme de fonctionnalités et la même interface graphique, de sorte que les compétences que vous apprenez sur une plate-forme peuvent être utilisées sur les autres.

Pour aider au développement d’ocenaudio, un puissant ensemble d’outils d’édition, d’analyse et de manipulation audio appelé Ocen Framework a été créé. ocenaudio est également basé sur le framework Qt, une bibliothèque bien connue pour le développement multiplateforme.

Multi-sélection pour éditions délicates

Pour accélérer l’édition de fichiers audio complexes, ocenaudio inclut la multi-sélection. Avec cet outil incroyable, vous pouvez simultanément sélectionner différentes parties d’un fichier audio et les écouter, les éditer ou même leur appliquer un effet.

Par exemple, si vous souhaitez normaliser uniquement les extraits d’une interview où l’interviewé parle, il vous suffit de les sélectionner et d’appliquer l’effet.

Édition efficace de fichiers volumineux

Avec ocenaudio, il n’y a pas de limite à la longueur ou à la quantité des fichiers audio que vous pouvez éditer. À l’aide d’un système avancé de gestion de la mémoire, l’application garde vos fichiers ouverts sans gaspiller la mémoire de votre ordinateur. Même dans des fichiers de plusieurs heures, les opérations d’édition courantes telles que copier, couper ou coller se produisent presque instantanément.

Spectrogramme complet

En plus d’offrir une vue incroyable de la forme d’onde de vos fichiers audio, ocenaudio dispose d’une vue spectrogramme puissante et complète. Dans cette vue, vous pouvez analyser le contenu spectral de votre signal audio avec une clarté maximale.

Les utilisateurs avancés seront surpris de constater que les paramètres du spectrogramme sont appliqués en temps réel. L’affichage est mis à jour immédiatement lors de la modification de caractéristiques telles que le nombre de bandes de fréquences, le type et la taille de la fenêtre et la plage dynamique de l’affichage.

Quoi de neuf:

Améliorations du flux de travail Exporter/Enregistrer

Résoudre le problème de mise à l’échelle de l’affichage