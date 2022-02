Apple dévoile Tap to Pay sur iPhone, disponible plus tard cette année pour les marchands américains

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La rumeur avait raison une fois de plus. Moins de deux semaines après que des rumeurs suggéraient qu’Apple annoncerait bientôt une fonctionnalité permettant de transformer les iPhones en terminaux de cartes de paiement mobiles sans nécessiter de matériel supplémentaire ou d’appareils tiers, c’est exactement ce qu’Apple a fait.

La nouvelle fonctionnalité, baptisée Tap to Pay, permettra aux commerçants d’accepter Apple Pay, les cartes de crédit et de débit sans contact et d’autres portefeuilles numériques d’un simple toucher sur leur iPhone. Apple a déclaré que Stripe sera la première plate-forme de paiement à proposer Tap to Pay sur iPhone à ses clients, avec d’autres partenaires qui se joindront plus tard cette année.

Naturellement, les magasins Apple Store prendront également en charge le nouveau mode de paiement.

Une fois le service mis en ligne, les commerçants pourront accepter les paiements sans contact à l’aide d’une application iOS prise en charge sur l’iPhone XS ou les appareils ultérieurs. À la caisse, le commerçant demandera au client de tenir son iPhone, Apple Watch, carte de crédit ou de débit sans contact ou autre portefeuille numérique près de l’iPhone du commerçant pour effectuer la transaction via la technologie NFC.

La transaction sera protégée à l’aide de la même technologie derrière Apple Pay, ce qui signifie qu’elle est cryptée et traitée à l’aide de l’élément sécurisé. En tant que tel, Apple ne sait pas ce qui est acheté ni même qui l’achète.

Apple Pay est déjà accepté chez plus de 90% des détaillants aux États-Unis, donc convaincre les commerçants d’utiliser les iPhones pour accepter les paiements ne sera pas difficile à vendre.

Apple ajoutera la fonctionnalité Pay on iPhone que les développeurs pourront utiliser dans leurs SDK dans une prochaine version bêta du logiciel iOS.