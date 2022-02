Les défis d’Horizon Forbidden West révélés

Guerrilla Games et Sony Playstation continuent de créer de fortes attentes pour Horizon Forbidden West et une nouvelle bande-annonce du jeu a récemment été révélée.

Dans la bande-annonce, nous pouvons avoir un aperçu des défis qui se cachent dans Forbidden West et attendent les joueurs et Aloy. Viens voir…

Horizon Forbidden West continue sa marche vers son jour de lancement, qui est déjà le 18 février et jusqu’à ce qu’il arrive, Guerrilla Games et Sony Playstation ont fait un énorme effort pour aiguiser l’appétit de toutes les parties intéressées.

Comme nous l’avons vu ici ou https://netcost-security.fr/jogos/novas-revelacoes-da-historia-de-horizon-forbidden-west/ par exemple, Horizon Forbidden West sera un jeu plein de beauté, de fascination mais aussi de dangers.

Dans la nouvelle vidéo, les producteurs du jeu le disent très clairement. Ils expliquent que le monde d’Aloy est vaste, diversifié, avec de nombreux dangers (mais aussi des alliés) et qu’Aloy doit savoir utiliser toutes ses compétences pour survivre et poursuivre sa quête pour découvrir ce qui s’est passé.

La bande-annonce désormais dévoilée, laisse quelques notions sur ce qui attend les joueurs dans l’Ouest interdit et propose quelques conseils utiles et importants pour tous les aventuriers qui se lancent dans cette nouvelle aventure d’Aloy.

Dans Forbidden West, Aloy rencontrera plusieurs tribus et d’eux il pourra apprendre de nombreuses astuces utiles. Des astuces et des améliorations qui seront importantes pour pouvoir affronter certaines des machines les plus meurtrières de l’univers Horizon Forbidden West.

En cours de route, Aloy aura plusieurs quêtes secondaires livrées par les PNJ du jeu et beaucoup à explorer. En fait, au cours des derniers mois, nous en sommes venus à identifier que ce monde d’Aloy est extraordinairement riche et vaste, et l’un des aspects les plus précieux que nous pouvons y trouver est, précisément, sa richesse et sa diversification.

Cependant, tous les humains ne seront pas des alliés, et Aloy trouvera une nouvelle terre contrôlée par Regalla et ses rebelles qui essaieront de se mettre en travers de son chemin chaque fois que possible.

Horizon Forbidden West arrive le 18 février 2022, exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.