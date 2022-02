Xiaomi 12 Ultra : il y a plus de détails révélés

Xiaomi 11T 5G Smartphone (8 + 256GB, 6.67"120 Hz AMOLED Display and Dolby Atmos, 108MP in Professional Quality, MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 67W Turbo Charge) Blanc

Processeur 5G encore plus rapide et hautes performances - Le chipset Media Tek 5G le plus récent et le plus puissant, avec double SIM 5G et modem 5G intégré, assure un fonctionnement fluide et une consommation d'énergie efficace. Appareil photo 108MP Pro-Grade - La force matérielle remarquable et le réglage professionnel des algorithmes vous offrent une résolution et une texture d'image incroyables dans les environnements clairs et sombres. Enregistrez parfaitement tous les sons intéressants avec Audio Zoom-Three. Les microphones fonctionnant simultanément vous permettent de vous rapprocher de manière audible de votre sujet lorsque vous effectuez un zoom avant sur une vidéo. Découvrez les petites merveilles cachées tout autour de vous - L'objectif télémacro révèle un monde miniature que vous pouvez enregistrer avec des détails époustouflants. La vidéographie numérique en un clic Al Cinema-Multiple effectue un interrupteur en un clic Il est temps de faire passer votre créativité au niveau supérieur!