Nissan abandonne le développement des moteurs à combustion interne

Il y a eu de nombreuses annonces de constructeurs qui décident de concentrer leur activité sur les voitures électriques. Cette fois, il s’agit de Nissan, qui abandonnera le développement des moteurs à combustion interne.

Cette décision couvre tous les marchés à l’exception des États-Unis d’Amérique.

Il y a quelques jours, l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé son intention de tripler ses investissements dans la mobilité électrique dans les années à venir. En outre, il a révélé qu’il visait à lancer 35 nouveaux modèles électriques d’ici 2030.

Comme pour les autres constructeurs, la décision de Nissan est strictement due aux règles de l’Union européenne en la matière.

En charge du développement de la batterie sera Nissan. Avec eux, il sera possible de doubler la densité d’énergie, de réduire les coûts de moitié et de réduire le temps de charge à seulement un tiers de celui actuel. L’Alliance a également annoncé son intention de réduire le prix du kWh d’ici 2028.

Parallèlement à l’engagement de l’Alliance, Nissan abandonnera le développement des moteurs à combustion interne, devenant ainsi le premier constructeur japonais à franchir ce pas. Néanmoins, il continuera à travailler sur de nouveaux modèles thermiques pour les États-Unis.

Selon les calculs du constructeur, la demande de voitures thermiques restera suffisamment forte dans les années à venir aux Etats-Unis, justifiant les investissements à réaliser par le constructeur. En fait, il s’agit du deuxième plus grand marché au monde, car Nissan vend plus d’un million de voitures aux États-Unis par an.

Alors qu’il continue d’améliorer ses moteurs à combustion interne existants, Nissan n’en développera pas de nouveaux. Cependant, il continuera à se concentrer sur les solutions hybrides.

Selon la presse japonaise, ces changements n’entraîneront pas de suppressions d’emplois dans les usines de Nissan, car la main-d’œuvre adoptera progressivement d’autres fonctions liées à la mobilité électrique.

