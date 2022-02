FAQ eSim : L’avenir des smartphones expliqué

Qu’est-ce que l’eSIM ?

Le module d’identité d’abonné intégré – ou eSIM – est le successeur de la carte SIM en plastique. Au lieu de presser le numéro de téléphone et le numéro de série ainsi que des informations sur le réseau domestique sur une carte, le contenu sensible de la mémoire est stocké sur une puce installée en permanence dans l’appareil intelligent. Cette puce est la véritable eSIM et remplace la carte physique.

Quels sont les avantages d’une eSIM ?

Grâce à la carte SIM intégrée, les clients peuvent activer les appareils intelligents immédiatement après avoir conclu un contrat de téléphonie mobile sans avoir à emporter la carte SIM avec eux au magasin ou à attendre que la puce soit livrée par la poste.

Les fabricants de matériel peuvent se passer des emplacements de carte sujets aux erreurs et rendre théoriquement les appareils plus compacts.

L’aspect environnemental ne doit pas non plus être sous-estimé. La production et la distribution de cartes SIM physiques sont éliminées, ce qui évite au total beaucoup de déchets.

Avec des millions d’utilisateurs de smartphones, la quantité de déchets laissés par les cartes SIM s’additionne. (Photo : Pixabay / PublicDomainPictures)

Dans quelle mesure l’eSIM est-elle établie ?

La technologie est disponible pour les clients privés depuis 2014. Malgré les grands fabricants de smartphones, il ne s’est pas encore imposé. Cela devrait changer dans les années à venir. L’association des communications mobiles GSM prévoit que d’ici 2025, plus d’un tiers de tous les smartphones actifs seront connectés au réseau mobile via eSIM.

Quels smartphones sont compatibles eSIM ?

Actuellement, ce sont principalement les modèles de classe supérieure des fabricants courants. Le Samsung Galaxy S22 5G et son prédécesseur, Google Pixel 6 Pro et les iPhones Apple actuels en font partie. Certaines smartwatches comme l’Apple Watch Edition Series 7 en sont également équipées. En janvier 2022, le site Web spécialisé GSMArena répertorie 99 appareils prenant en charge eSim.

Le fait que d’ici 2025, un tiers des appareils intelligents actifs utiliseront des cartes électroniques est ambitieux.

Les smartphones compatibles eSIM ne sont pas nombreux – mais on les trouve presque exclusivement dans le segment supérieur. (Avec des images de GSMarena.com)

Quels fournisseurs proposent l’eSIM ?

Les 3 grands fournisseurs Telekom, O2 et Vodafone ont l’eSIM pour les clients contractuels dans leur portefeuille. Les petits fournisseurs et les ramifications telles que 1&1 ou Congstar les gèrent pour les clients prépayés.

eSIM a quelque chose d’un statut exotique avec la plupart des fournisseurs. (Avec le matériel du fournisseur respectif)

Dommage : bien que les avantages soient évidents, l’eSIM n’est pas une alternative évidente, mais est souvent annoncée comme un avantage premium et une deuxième carte virtuelle. Dans la plupart des cas, vous recevrez toujours une carte SIM physique, ce qui rend au moins le bonus environnemental absurde.

Les exceptions sont les fournisseurs de niche : Simquadrat du groupe Sipgate peut commander spécifiquement une eSIM et la configurer sur son téléphone. Truphone s’appuie exclusivement sur la carte électronique.

Avec Simquadrat et Truphone, il existe deux fournisseurs sur le marché qui ne proposent que l’eSIM.

Combien coûte l’eSIM – et combien coûte-t-elle si vous la perdez ?

L’eSIM ne coûte généralement rien de plus, mais sert plutôt de deuxième carte virtuelle. En fait, la perte d’une eSIM n’existe pas, mais les fournisseurs peuvent vous facturer s’ils doivent réactiver l’eSIM pour votre téléphone. Cependant, il est difficile de déterminer le montant de ces paiements. Malheureusement, la seule chose qui aide est de demander au fournisseur ou de regarder de plus près les petits caractères lors de la conclusion du contrat.

J’ai un appareil compatible – comment puis-je obtenir l’eSIM dessus ?

Cela diffère d’un fournisseur à l’autre. Les grandes entreprises – Telekom, Vodafone, Telefonica – proposent l’option eSIM lors de la conclusion d’un contrat. Si vous décidez de le faire, le téléphone est théoriquement prêt à l’emploi après le premier démarrage. Scannez simplement un code QR spécial qui contient toutes les données. Vous pouvez voir ce code dans le portail client lorsque vous vous enregistrez en ligne avec vos données.

En pratique, cela semble un peu différent. Vodafone et O2 vous enverront d’abord une carte physique – probablement pour vérifier l’adresse de cette manière. Telekom vérifie votre identité avant de pouvoir télécharger le profil eSIM.

La situation est quelque peu différente avec les tarifs prépayés, où les options eSIM sont rares. Deutsche Telekom propose l’eSIM pour les prépayés.

Alors, eSIM est-elle la seule option pour utiliser le téléphone ?

Non. De nombreux fournisseurs proposent d’activer l’eSIM uniquement en tant que deuxième carte après la signature du contrat. Vous auriez donc toujours une carte physique que vous pouvez mettre dans n’importe quel smartphone.

Puis-je utiliser eSIM dans mon téléphone double SIM ?

Oui et non. Si l’appareil prend en charge l’eSIM, par exemple le Samsung Galaxy S21, vous pouvez l’utiliser dans le téléphone Android pour le deuxième emplacement de carte SIM. La raison? Habituellement, un emplacement dans le tiroir à cartes ne contient que la carte SIM physique et le deuxième emplacement offre le choix entre une carte SIM supplémentaire ou une carte mémoire microSD.

L’Apple iPhone 13 (Pro) est le modèle haut de gamme actuel – et compatible double eSIM. (Image : Apple)

Dans tous les cas, les utilisateurs de double SIM sont confrontés à un problème : un seul profil eSIM peut être actif à la fois, c’est pourquoi vous avez absolument besoin d’une carte SIM physique à double usage. Apple fait ici exception et propose une double eSIM sur certains modèles. Ceux-ci incluent l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini.

Qu’apportera l’eSIM dans le futur ?

Les possibilités de l’eSIM ne se limitent pas au stockage des données de la carte SIM. La mémoire protégée peut ouvrir la voie à la carte d’identité électronique (eID) afin que la carte d’identité physique, le permis de conduire ou d’autres certificats officiels ne puissent être transportés que sous forme numérique. Vodafone, Giesecke + Devrient et la Bundesbank développent en coopération une application eSIM correspondante. Cependant, on ne sait pas encore quand cela apparaîtra.

Il existe déjà un successeur eSIM pour cela, l’iSIM récemment présenté par Vodafone et le fabricant de Snapdragon Qualcomm. Il est intégré directement dans le processeur, il ne nécessite donc pas sa propre puce et est donc plus compact. Côté logiciel, il utilise les protocoles et les infrastructures de l’eSIM. L’iSIM est encore loin d’être lancée sur le marché. Cependant, cela confirme que la carte SIM classique est menacée d’extinction tôt ou tard.

L’eSIM est donc une technologie d’avenir mûrie depuis longtemps – mais dont la percée se fait encore attendre.