AI Music : Apple a acheté un service qui adapte la musique à votre rythme cardiaque

AGPTEK Montre Connectée Femme, Smartwatch Bluetooth 5.0 Tracker d'Activité avec Fréquence Cardiaque Podomètre Sommeil Contrôle de la Musique Bracelet Intelligent Etanche IP68 pour iOS/Android-Or Rose

♥【Écran Personnalisé et Contrôle de la Musique 】Bracelet femme souple avec écran IPS HD tactile de 1.3 pouces, nombreux styles d'interface principaux différents, vous pouvez également ajuster l'interface selon vos propres préférences et concevoir votre propre bracelet unique. Emballage de la boîte cadeau, comme un cadeau parfait pour une femme ou une petite amie. Support pour contrôler la musique et le volume de votre téléphone mobile. ♥【Soins de Santé pour Dames & Moniteur de Santé 】Cette montre connectée femme avec une fonction de rappel unique du cycle menstruel et de la préparation à la grossesse est ajoutée pour protéger la santé des femmes. Et grâce au capteur de mouvement haute performance, Prendre en charge la surveillance dynamique de la fréquence cardiaque en temps réel et suivre automatiquement votre temps et votre phase de sommeil pour vous aider créer un mode de vie plus sain. ♥【Grande Compatibilité & Notification SMS/Appel/APP 】Cette montre s'adapte parfaitement à la plupart des smartphones. Connexion à l'app «FitCloudPro» via Bluetooth 5.0, Support les appels, SMS et certains rappels l'APP, (tels que Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, etc.) Chaque fois qu'une notification est reçue la montre vibre pour vous rappeler, et vous ne manquerez aucun appel ou message. Note : Le bracelet connecté ne peut pas appeler et répondre directement aux messages textes. ♥【Longue Durée & Etanche IP68 】Montre Connectée Sport AGPTEK peut être utilisée pendant 7 à 10 jours ou en veille pendant 30 jours lorsqu'elle est chargée pendant 2 heures. Très approprié pour utiliser cette montre intelligente dans votre quotidien sportif, la forme physique, la perte de poids, réunions d'affaires et déplacements en famille. Même que pas besoin d'enlever votre montre pour nager, se laver les mains. ♥【Montre Intelligente Sport Multifonctionnelle Plus Pratiques】Montre Fréquence Cardiaque peut être utilisée comme moniteur d'activité, dispose d'un mode multisports (courir, basketball, escalade, etc). Support le podomètre, le moniteur HR continu 24 h, le suiveur de sommeil, la consommation de calories, le rappel de santé, réunion et sédentarité, etc. Un bon assistant pour vous accompagner pour créer un mode de vie plus sain.