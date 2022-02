Vous cherchez une imprimante 3D pas chère ? Nous avons deux suggestions pour 250 €

Les créations 3D sont de plus en plus accessibles à exécuter, en grande partie grâce au prix auquel les imprimantes sont actuellement disponibles sur le marché. Outre le prix de plus en plus bas, la qualité du produit final est surprenante.

Pour ceux qui recherchent un produit plus abordable, nous avons aujourd’hui deux imprimantes avec un prix d’environ 250 € à titre indicatif.

Imprimante 3D FLSUN QQ-S-Pro Delta

Contrairement aux imprimantes 3D que l’on fait habituellement connaître ici, la FLSUN QQ-S-Pro dispose d’une base d’impression circulaire d’un diamètre de 255mm, permettant d’imprimer des pièces d’un maximum de 360mm. On parle donc d’un système Delta, et non cartésien. Avec cette forme cylindrique, il est possible d’obtenir une impression plus rapide, qui varie entre 30 et 120 mm/s.

Le filament est utilisé pour créer la pièce, avec un support pour les matériaux les plus courants tels que le PLA, l’ABS ou le TPU. La buse a un diamètre de 0,4 mm et les couches peuvent avoir une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,4 mm.

Il intègre un écran couleur dans la zone avant pour effectuer tout le contrôle, il permet d’intégrer une carte mémoire pour imprimer la pièce ou le processus peut être effectué en ligne, via une connexion Wi-Fi.

L’imprimante est disponible pour 250,85 € avec le code de réduction CCQSPR, depuis l’entrepôt européen.

FLSUN QQ-S-Pro Delta

Imprimante 3D LONGER LK5 Pro FDM

L’imprimante 3D LONGER LK5 Pro FDM a une base d’impression carrée de 300 x 300 mm et une hauteur de 400 mm, ce qui représente une grande zone d’impression.

Il utilise les mêmes matériaux de filament courants pour créer des objets 3D et garantit une épaisseur de couche de 0,1 à 0,4 mm, avec une vitesse d’impression allant jusqu’à 120 mm/s. La température de la buse monte jusqu’à 250º et a un diamètre de 0,4 mm.

La structure en triangle offre une plus grande stabilité au moment de l’impression. Il dispose d’un écran tactile pour contrôler la machine et est également compatible avec les différents systèmes d’exploitation et logiciels de modélisation 3D.

Le LONGER LK5 Pro FDM est au prix de 249,99 € depuis l’entrepôt européen.

PLUS LONGUE LK5 Pro FDM